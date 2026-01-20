Debate Καιρίδη – Ζαχαριάδη στον Realfm 97,8 για ελληνοτουρκικά, αγροτικό, Καρυστινού και Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Ο Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ) και ο Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) διασταύρωσαν τα «ξίφη» τους στον Realfm 97,8 για τις επιδιώξεις Τραμπ, το αγροτικό, τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Καρυστιανού.
  • Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Καιρίδης τόνισε την ανάγκη διαλόγου και της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, ενώ ο κ. Ζαχαριάδης υπογράμμισε την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου και τη συμμετοχή της Ευρώπης.
  • Σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο Δημήτρης Καιρίδης τις χαρακτήρισε «εξωφρενικές», ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης σημείωσε ότι η κ. Καρυστιανού ανασκεύασε πλήρως τη θέση της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Δημήτρης Καιρίδης, Κώστας Ζαχαριάδης

Τα «ξίφη» τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, για τις επιδιώξεις Τραμπ, το αγροτικό, τα ελληνοτουρκικά και τις δηλώσεις Καρυστιανού

Για τις επιδιώξεις Τραμπ και το τι θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη, ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ότι: «Είναι σοκαριστικοί οι χαμηλοί τόνοι της Ευρώπης σε μία σειρά προκλήσεων και επιθέσεων του Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος και μία πολιτική χωρίς όριο και ήθος και αυτά που έγραψε για το Νόμπελ και την Ειρήνη είναι φρικιαστικά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι στην πολιτική σκηνή της χώρας δεν μιλάει κανείς για αυτά. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η Ευρώπη για να σώσει την αξιοπρέπειά της είναι να οριοθετηθεί».

«Η πολιτική της Ευρώπης τον έναν χρόνο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ήταν πολιτική κατευνασμού. Κατάπιε τους πρόσθετους δασμούς χωρίς να ανταποδώσει και συναίνεσε το 3,5-5% στις αμυντικές δαπάνες και ανέλαβε μόνη το κόστος και σε άλλα πράγματα, όπως η Ουκρανία. Αυτή η πολιτική φτάνει στα όριά της. Η Γροιλανδία είναι -και δικαίως- μία κόκκινη γραμμή. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα “θέλει” τις ΗΠΑ, αλλά είναι ευρωπαϊκή χώρα» υποστήριξε από την πλευρά του ο κ. Καιρίδης.

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σημείωσε πως: «Το μεγάλο στόρι στα ελληνοτουρκικά είναι το Ιράν. Με την αποδυνάμωσή του απομένουν δύο κύριοι διεκδικητές για την περιφερειακή ηγεμόνευσης της Μέσης Ανατολής, που είναι σε τροχιά σύγκρουσης. Είναι η Τουρκία και το Ισραήλ. Η ελληνική διπλωματία έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η πρώτη είναι να προχωρήσουμε γρήγορα στην ευρωπαϊκή χειραφέτηση και η δεύτερη η σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ, την οποία δεν θέλουν οι ΗΠΑ. Υπάρχει ο κίνδυνος μίας κακοπροετοιμασμένης αμερικανικής πρωτοβουλίας συναλλακτικού τύπου που θα απέχει πολύ από τις ελληνικές θέσεις. Χρειαζόμαστε τον διάλογο. Πρέπει να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν».

«Βρισκόμαστε σε μία ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση. Και ιδίως για την Ελλάδα και τη γειτονιά μας. Δεν βοηθούν καθόλου οι τοποθετήσεις όπως του Πρωθυπουργού, που είπε ότι “δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών των ΗΠΑ”. Πιστεύω ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να επανέλθει στην βασική γραμμή της υπεράσπισης του Διεθνούς Δικαίου και με βάση αυτό πρέπει να κάνει κινήσεις, συμμαχίες και αποτρεπτικού χαρακτήρα ενέργειες για να αναχαιτίσει την διπλωματική πίεση που υφίσταται από την ανατολική πλευρά. Και πρέπει να κάνει την Ευρώπη συμμέτοχο σε αυτά τα ζητήματα» τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Αρχών δεν μπορεί να αποτελεί από μόνη της ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Δεν είναι. Μακάρι να ήταν. Αλλά στον κόσμο που ζούμε τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Έχουμε συγκεκριμένο ζήτημα ασφάλειας από την Τουρκία. Το Ισραήλ με τα καλά και τα κακά του είναι ένα ανάχωμα στην τουρκική επιθετικότητα» σχολίασε ο κ. Καιρίδης. «Η αποποίηση του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Νομιμότητας είναι πρωτόγνωρη στην Μεταπολίτευση. Είναι στίγμα» συμπλήρωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για το θέμα των αγροτών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Οι αγρότες δεν κάνουν επαναστατική γυμναστική. Θα ήθελαν να είναι στην δουλειά τους, στην καλλιέργειά τους και στην οικογένεια τους. Η κοινωνία είναι δίπλα στα αιτήματά τους. Νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια και μέτρα τα οποία δεν είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, και πρέπει η κυβέρνηση να τα υλοποιήσει. Εμείς θεωρούμε ότι ο αγώνας τους είναι σωστός και δίκαιος, και θα στηρίξουμε τις αποφάσεις τους»

«Οι σκληροί των μπλόκων είναι σε αδιέξοδο και οφείλουν να λογοδοτήσουν στα μέλη τους, διότι υιοθέτησαν μία αδιέξοδη στρατηγική. Το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα είναι δεδομένο. Αύριο έχουμε στην Βουλή συζήτηση για την ψήφιση της διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό. Το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα κάνει» ανταπάντησε ο κ. Καιρίδης.

«Σκεφτόμαστε να καταψηφίσουμε και να συμμετέχουμε» απάντησε ο κ. Ζαχαριάδης.

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε: «Υπάρχει κάτι το εξωφρενικό στη δήλωσή της. Το ζήτημα των αμβλώσεων δεν υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και έχει λυθεί εδώ και δεκαετίας. Έχουμε πολλά άλλα προβλήματα να λύσουμε. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα κάθε πολίτη να κατέβει στην πολιτική».

«Δεν είμαστε εναντίον ενός προσώπου και δεν είμαστε εναντίον κανενός προσώπου. Η κ. Καρυστιανού εξέφρασε μία πολιτική θέση, την οποία την ανασκεύασε πλήρως σήμερα. Είναι ένα πρόσωπο που είναι νέο και δεν χρειάζεται να το κρίνουμε βιαστικά. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε χθες είναι ο τρόπος που τοποθετείται στο συγκεκριμένο ζήτημα ένα τμήμα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο» σημείωσε ο κ. Ζαχαριάδης.

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Τι να φάτε το μεσημέρι για να κερδίσετε χρόνια ζωής, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ανησυχητική αύξηση γαστρεντερικών καρκίνων σε νεαρές ηλικίες

Επιχειρήσεις: Έρχονται τρία «νέα» προγράμματα για την ενίσχυση τους-Πότε θα κάνουν πρεμιέρα και ποιες αφορά

ΑΔΜΗΕ: Αρχίζει ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:10 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Κουντουρά προς Κομισιόν: Πάρτε τώρα μέτρα και επιβάλλετε κυρώσεις για τα deepfakes σεξουαλικού περιεχομένου σε βάρος γυναικών και παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Mε προφορική παρέμβαση στην Ολομέλεια και με κατάθεση γραπτής ερώτησης η Ευρωβουλευτής επικρίν...
13:50 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: Η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στη Δικαιοσύνη κατέρριψε τις θέσεις της αντιπολίτευσης για «γαλάζιο σκάνδαλο»

«Η χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην ελληνική Δικαιοσύνη για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλω...
12:15 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο: Νέες επιχειρήσεις χωρίς γραφειοκρατία και άμεση χρηματοδότηση

Ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με άμεση χρηματοδότηση χωρίς γραφειοκρατία...
12:05 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Νατσιός στον Realfm 97,8: Είμαστε κατά των αμβλώσεων – Τι είπε για τις δηλώσεις Καρυστιανού

Για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις τοποθετήθηκε ο πρόεδρος της Ν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι