Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Επέλεξε για ακόμη μία φορά την οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής

  • Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επέλεξε «την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής».
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε δηλώσεις του κ. Μαρινάκη λέγοντας: «Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την τοποθέτηση αυτή «πετσοκομμένη εκδοχή» των λεγομένων του.
  • Ο κ. Μαρινάκης παρέθεσε αυτολεξεί την πλήρη δήλωσή του για τη Γροιλανδία, τονίζοντας πως «με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να παίζει κανείς».
Enikos Newsroom

πολιτική

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Επέλεξε για ακόμη μία φορά την οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για μία ακόμα φορά την ανεύθυνη και επικίνδυνη οδό της διαστρέβλωσης και της κοπτοραπτικής», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχεδιασμού), στο πλαίσιο της οποίας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Αναφέρει ο κ. Μαρινάκης συγκεκριμένα:

«Στα σημεία της τοποθέτησής του στην πολιτική γραμματεία του κόμματός του, όπως διακινήθηκαν από το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται σε σημείο σημερινής μου ραδιοφωνικής συνέντευξης, μιλώντας για ακροβασίες και αλλάζοντας εντελώς το νόημα των όσων είπα λέγοντας:  «Γι’ αυτό θεωρώ αδιανόητες τις ακροβασίες του κ. Μαρινάκη. Δεν μπορεί να λέει ότι «δεν αμφισβητούμε το διεθνές δίκαιο αλλά αντιλαμβανόμαστε και τις ανησυχίες της Αμερικής που πρέπει να δει περαιτέρω λύσεις». Τι εννοεί ο ποιητής;» Λογικό να μην μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να καταλάβει τι εννοεί «ο ποιητής», αφού τα όσα αναφέρει είναι μια πετσοκομμένη εκδοχή όσων είπα για τη θέση της Ελλάδας για την Γροιλανδία γι’ αυτό τα παραθέτω αυτολεξεί: «*Η θέση της Ελλάδος είναι ότι είναι ευρωπαϊκό έδαφος — δεν το συζητάμε αυτό. Τα είπε χθες και ο Πρωθυπουργός ξανά: ότι δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει το διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες της Αμερικής, γι’ αυτό και μπορεί να δει άλλες λύσεις, όπως παραπάνω ραντάρ, παραπάνω βάσεις, όλα όσα τέλος πάντων, μπορεί να δει, αλλά η εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, το διεθνές δίκαιο, σε καμία περίπτωση όλα αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Συντασσόμαστε πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση, χωρίς, προφανώς, τον οποιονδήποτε αστερίσκο*».

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει αρχίσει να αποκτά όλες τις κακές συνήθειες των νέων συνοδοιπόρων του. Με κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όμως, δεν μπορεί να παίζει κανείς» επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

 

18:38 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Αιχμές Δούκα κατά Ανδρουλάκη: Η στρατηγική μας απέτυχε – Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται

Την ανησυχία του για την πορεία του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε ο Χάρης Δούκας μιλώντας συνεδρίαση της Πολι...
18:36 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαφαζάνης: Καμία σχέση η ΚΥΑ 335 του 2015 με την ΚΥΑ του 2017 – Πάνω σε αυτή την Απόφαση οι υπουργοί, κυρίως της ΝΔ, ασέλγησαν βάναυσα

«Η ΚΥΑ 335 που υπέγραψα ως υπερ-υπουργός Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης τον Μάιο 2015 μαζί ...
18:02 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης: Στις 27-29 Μαρτίου το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Ζήτησε δουλειά και όχι επικοινωνία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. (Κεντρική...
17:44 , Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026

Πάνος Καμμένος: Νέο «χτύπημα» για τη Γροιλανδία με βίντεο AI – «Φοβερό κρύο, έφυγαν οι Ευρωπαίοι σε 24 ώρες»

Νέο «χτύπημα» από τον Πάνο Καμμένο. Λίγες ημέρες μετά την ανάρτηση που είχε κάνει στο «X» για ...
