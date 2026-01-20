«Ελ. Βενιζέλος»: Είχαν στις αποσκευές τους 550 λαθραία καπνικά προϊόντα – 2 συλλήψεις 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α., δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 42 ετών, κατηγορούμενοι για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μετά από την άφιξή τους με πτήση από την Αρμενία, και εντός των αποσκευών τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 550 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

