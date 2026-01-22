ΗΠΑ: Δικαστής μπλοκάρει την εξέταση των κατασχεθέντων συσκευών δημοσιογράφου της Washington Post από την κυβέρνηση

Σύνοψη από το

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε χθες Τετάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια εφόδου στο σπίτι μιας ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post.

ΗΠΑ: Έφοδος του FBI στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post με ένταλμα έρευνας – Τι δηλώνει η υπουργός Δικαιοσύνης

Στην απόφασή του, ο δικαστής Γουίλιαμ Πόρτερ διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση μπορεί να διατηρήσει τις συσκευές, αλλά δεν επιτρέπεται να τις εξετάσει έως ότου το δικαστήριο δώσει τη σχετική έγκριση, σημειώνοντας ότι η αντιδικία για την έφοδο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δημοσιογράφος της Washington Post Χάνα Νέιτανσον βρέθηκε αντιμέτωπη με σπάνια έφοδο την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι της, σε προάστιο της αμερικανικής πρωτεύουσας. Η έφοδος έγινε στο πλαίσιο έρευνας για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια».

ΗΠΑ: Σε ετοιμότητα 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα – Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington ‍Post για τα σχέδια του Πενταγώνου

Αν και δεν είναι ασυνήθιστο πράκτορες του FBI να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τις πηγές διαρροών σε δημοσιογράφους που φέρνουν στο φως ευαίσθητες πληροφορίες, είναι αντίθετα «πολύ ασυνήθιστο και επιθετικό από πλευράς των δυνάμεων επιβολής της τάξης να κάνουν έφοδο στο σπίτι οποιουδήποτε δημοσιογράφου», σχολίασε η εφημερίδα.

Κατασχέθηκαν το τηλέφωνο της ρεπόρτερ, δυο φορητοί υπολογιστές της και ρολόι Garmin, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Washington Post «απαίτησε το δικαστήριο να δώσει εντολή να επιστραφούν αμέσως όλες οι συσκευές και να εμποδιστεί η χρησιμοποίησή τους» από τις αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

«Κάθε άλλη απόφαση θα ενεθάρρυνε μελλοντικές εφόδους εναντίον συντακτών και θα μετέτρεπε σε νέα ομαλότητα τη λογοκρισία μέσω ενταλμάτων», πρόσθεσε.

Η Χάνα Νέιτανσον έκανε το τελευταίο διάστημα ρεπορτάζ για τους δημόσιους λειτουργούς του ομοσπονδιακού κράτους, χιλιάδες από τους οποίους βρέθηκαν αντιμέτωποι με θύελλα την πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πράκτορες της είπαν πως δεν είναι εκείνη ο στόχος της έρευνάς τους, αλλά ο Αουρέλιο Πέρες-Λουγκόνες, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής σε εταιρεία του Μέριλαντ, υπεργολάβο του κράτους, που κατηγορείται ότι συμβουλεύτηκε και τύπωσε ή κράτησε ψηφιακά αντίτυπα απορρήτων εγγράφων χωρίς να έχει άδεια χειρισμού, πάντα κατά την Washington Post.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

