ΗΠΑ: Σε ετοιμότητα 1.500 στρατιώτες για πιθανή ανάπτυξη στη Μινεσότα – Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Washington ‍Post για τα σχέδια του Πενταγώνου

  • Το αμερικανικό Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργό στρατιώτες να προετοιμαστούν για μία πιθανή ανάπτυξή τους στην Μινεσότα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post.
  • Οι στρατιωτικές μονάδες έχουν λάβει εντολές ετοιμότητας για ανάπτυξη στην περίπτωση που η βία στην αναφερόμενη πολιτεία κλιμακωθεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.
  • Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο διέταξε περίπου 1.500 εν ενεργεία στρατιώτες να προετοιμαστούν για μία πιθανή ανάπτυξή τους στην Μινεσότα, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας the Washington ‍Post, που επικαλείται αμυντικούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.  Οι στρατιωτικές μονάδες έχουν λάβει εντολές ετοιμότητας για ανάπτυξη στην περίπτωση που η βία στην αναφερόμενη πολιτεία κλιμακωθεί, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μετά από την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ενεργοποιήσει ειδική διάταξη, στην περίπτωση που αξιωματούχοι της πολιτείας δεν σταματήσουν τους διαδηλωτές που στοχοποιούν πράκτορες των υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στο νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και εξεγερμένους που επιτίθενται στους Πατριώτες της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης, που προσπαθούν να κάνουν μόνο τη δουλειά τους, θα εφαρμόσω το ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ», έγραψε ο Τραμπ την Πέμπτη, σε μία ανάρτησή του στο Truth Social.

Τόσο το Πεντάγωνο, όσο και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

 

