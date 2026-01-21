Τραμπ: Απέκλεισε την χρήση βίας για την Γροιλανδία, αλλά θέλει να την αποκτήσει – Η ομιλία του με τα λάθη και τις υπερβολές στο Νταβός

Με μια ομιλία που κράτησε λίγο περισσότερο από μία ώρα, και περιείχε τα πάντα -ανακρίβιες, υπερβολές, λάθη, υποσχέσεις και απειλές- ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε, στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει την Γροιλανδία και ζήτησε άμεσες και απευθείας διαπραγματεύσεις για να την κάνει ιδιοκτησία των ΗΠΑ, επειδή όπως είπε, μόνον αν είναι ιδιόκτητο, ένα κομμάτι γης, μπορείς να το υπερασπιστείς.

Αρχίζοντας την ομιλία του, την Τετάρτη, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ευρώπη οδεύει προς τη λάθος κατεύθυνση. Έκανε την δήλωση στη σκιά της επιδείνωσης των διατλαντικών σχέσεων και της προσπάθειάς του να κατακτήσει τη Γροιλανδία.

Τα λάθη της Ευρώπης

«Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να δω την Ευρώπη να πηγαίνει καλά, αλλά δεν οδεύει προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Τραμπ και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές των ευρωπαϊκών κρατών που θεωρεί λάθος. Είπε ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές και η οικονομική πολιτική της Ευρώπης έχουν οδηγήσει σε καταστροφικές συνέπειες, σε σύγκριση με αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «οικονομικό θαύμα» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αντιθέτως είπε ότι στην Ευρώπη γίνονται λάθη και επισήμανε «την αύξηση των κρατικών δαπανών, την ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση και τις ατελείωτες εισαγωγές από το εξωτερικό».

Απέκλεισε την χρήση βίας στην Γροιλανδία, αλλά θέλει να την αποκτήσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για την κατάκτηση της Γροιλανδίας, αλλά ζήτησε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν την ιδιοκτησία του νησιού της Αρκτικής που βρίσκεται υπό δανική κυριαρχία. «Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ο Τραμπ.

Μόνο η «μεγάλη δύναμη» των ΗΠΑ μπορεί να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία, εξήγησε και πρόσθεσε ότι επιδιώκει και ζητεί άμεσες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε και κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία», ενώ επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό.

«Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να είναι σε θέση να υπερασπιστεί το έδαφός του. Και το γεγονός είναι ότι κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι ικανό να υπερασπιστεί τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν βάσεις στη Γροιλανδία για τη Δανία, εμείς πολεμήσαμε για τη Δανία, είπε. Επέμεινε πάντως πως δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη για την κατάκτηση της Γροιλανδίας. «Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ο Τραμπ.

Η Επίθεση στο ΝΑΤΟ και η Ουκρανία

Επίσης κατηγόρησε τη Δανία για «αχαριστία» και επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ. Είπε ότι εναπόκειται στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη «να ασχοληθουν με την Ουκρανία», όχι στις ΗΠΑ, οι οποίες είναι από την άλλη πλευρά του Ωκεανού.

«Τι κερδίζουν οι ΗΠΑ από όλη αυτή τη δουλειά, όλα αυτά τα χρήματα, εκτός από θάνατο, καταστροφή και κολοσσιαία χρηματικά ποσά που πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε; Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε – μιλάω για το ΝΑΤΟ, μιλάω για την Ευρώπη. Εναπόκειται σε αυτούς να αντιμετωπίσουν την Ουκρανία, όχι σε εμάς. Οι ΗΠΑ είναι πολύ μακριά. Ένας μεγάλος, όμορφος ωκεανός μας χωρίζει. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ωστόσο, τόνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αργότερα στο Νταβός.

Ο Καναδάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο βόρειος γείτονάς του, ο Καναδάς, «υπάρχει χάρη στις ΗΠΑ». Η ομιλία του έγινε μία ημέρα μετά την ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ ο οποίος μίλησε για τη «ρήξη» της παγκόσμιας τάξης.

«Ο Καναδάς λαμβάνει πολλά δωρεάν πράγματα εκ μέρους μας, παρεμπιπτόντως. Θα έπρεπε επομένως να είναι ευγνώμων, αλλά δεν είναι. Είδα τον πρωθυπουργό σας (σ.σ. του Καναδά) χθες. Δεν ήταν πολύ ευγνώμων. Οι Καναδοί θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες» επέμεινε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι θα κατασκευάσει τον «Χρυσό Θόλο», το αντιπυραυλικό, αμυντικό σύστημά του, το οποίο, όπως είπε «θα υπερασπίζεται τον Καναδά».

Εδώ και μήνες ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να μετατρέψει τον Καναδά στην η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

Τα αστεία για τα γυαλιά του Μακρόν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε σήμερα, Τετάρτη, τη χθεσινή ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός, κατά την οποία ο Γάλλος πρόεδρος φορούσε γυαλιά ηλίου, λόγω ενός προβλήματος στα μάτια του. Χλευάζοντας τον Γάλλος πρόεδρο είπε ότι «παρίστανε τον σκληρό τύπο».

«Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα ωραία γυαλιά ηλίου…Τι συνέβη; Αλλά τον είδα να παριστάνει τον σκληρό τύπο», είπε ο Τραμπ από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Στην ομιλία του, Την Τρίτη, ο Μακρόν είπε ότι προτιμά τον «σεβασμό» και το «κράτος δικαίου» από τους «νταήδες» και προέτρεψε τους ανθρώπους να μην «σπαταλούν χρόνο σε τρελές ιδέες». Οι συγκεκριμένες φράσεις του θεωρήθηκαν απάντηση στη διπλωματία του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τα άλλα ο Τραμπ μπέρδεψε 4 φορές την Γροιλανδία, λέγοντάς την Ισλανδία, είπε λανθασμένα ότι η Κίνα δεν έχει αιολική ενέργεια, ενώ κατασκευάζει ανεμογεννήτριες, είπε ότι ο ίδιος τερμάτισε οκτώ πολέμους, ότι η καταπολέμηση της απάτης θα εξισορροπήσει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και ότι η Βρετανία παίρνει το 92% των εισοδημάτων από το πετρέλαιο στην Βόρεια Θάλασσα.