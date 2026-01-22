Τραμπ: Το προσχέδιο της συμφωνίας για Γροιλανδία περιλαμβάνει τα σχέδια για «Χρυσό Θόλο» και πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο του νησιού

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ένα προσχέδιο συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία.
  • Το εν λόγω προσχέδιο περιλαμβάνει σχέδια για την κατασκευή ενός «Χρυσού Θόλου» στο νησί.
  • Επιπλέον, η συμφωνία προβλέπει την πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Το προσχέδιο της συμφωνίας για Γροιλανδία περιλαμβάνει τα σχέδια για «Χρυσό Θόλο» και πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο του νησιού
(AP Photo/Alex Brandon)

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

O Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα είναι στο πλευρό των ΗΠΑ σε περίπτωση επίθεσης

«Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Για πάντα».

Νταβός: Το πλαίσιο συμφωνίας Τραμπ-ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία, τα σκοτεινά σημεία του και τα παράπονα του προέδρου των ΗΠΑ

«Θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», συνέχισε. «Είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα την εξηγήσουμε στην πορεία», είπε ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – CNBC

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:54 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Υεμένη: Πέντε νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου – Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την «απρόκλητη επίθεση»

Πέντε μέλη ένοπλης ομάδας υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία σκοτώθηκαν και ο επικεφαλής τ...
05:32 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Δικαστής μπλοκάρει την εξέταση των κατασχεθέντων συσκευών δημοσιογράφου της Washington Post από την κυβέρνηση

Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε χθες Τετάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να...
04:30 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Η πρόεδρος της Βενεζουέλας Ροδρίγκες λέει πως διεξάγει διάλογο «χωρίς φόβο» με τις ΗΠΑ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε χθες Τετάρτη πως έχει αρχίσει δ...
04:01 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 3.000 οι νεκροί στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την Τετάρτη (21/1) ότι συνολικά 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι