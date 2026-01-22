Τραμπ: Το προσχέδιο της συμφωνίας για Γροιλανδία περιλαμβάνει τα σχέδια για «Χρυσό Θόλο» και πρόσβαση στον ορυκτό πλούτο του νησιού

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Θα συμμετάσχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετάσχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε: «Για πάντα».

«Θεωρώ πως είναι μια πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ, αλλά και για εκείνους», συνέχισε. «Είναι λίγο περίπλοκη, αλλά θα την εξηγήσουμε στην πορεία», είπε ο Τραμπ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – CNBC