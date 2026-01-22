Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στην παραλιακή

Σύνοψη από το

  • Μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στην Αττική λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό.
  • Στον Κηφισό, οι οδηγοί είναι κολλημένοι και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στην Κηφισίας, την Βασ. Κωνσταντίνου και την Βασ. Σοφίας.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Αττική Οδό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισίας

Μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στην Αττική λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, με την κίνηση είναι ήδη από νωρίς το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας, και στην παραλιακή.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί είναι κολλημένοι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ στην Κηφισίας, προβλήματα σημειώνονται κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 φρούτο που πρέπει να τρώτε πριν την άσκηση, σύμφωνα με ειδικό

41χρονη που αισθανόταν συνεχώς κουρασμένη, έλαβε διάγνωση για λευχαιμία: «Με έπαιρνε ο ύπνος παντού»

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές μετά το Πάσχα και τι θα αλλάξει

Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης – Όλες οι πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:52 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπισή της – Τι αναφέρει για τα εμβόλια η Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου

Το ζήτημα της ευλογιάς και των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου θα βρεθού...
08:46 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζό – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγάκι σήμερα (22/01) νωρίς το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσα...
08:02 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: 2 νεκρούς και εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το σαρωτικό πέρασμά της – «Πνίγηκε» η Αττική, περισσότερες από 1.000 κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα

Τις «πληγές» τους μετρούν η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας μετά το σαρωτικό πέρασμα της κ...
05:53 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 22 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι