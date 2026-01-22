Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα – Μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας και στην παραλιακή

Μία δύσκολη ημέρα ξημέρωσε στην Αττική λόγω του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, με την κίνηση είναι ήδη από νωρίς το πρωί ιδιαίτερα αυξημένη. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Κηφισίας, και στην παραλιακή.

Στον Κηφισό, οι οδηγοί είναι κολλημένοι και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ στην Κηφισίας, προβλήματα σημειώνονται κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπως και στην λεωφόρο Ποσειδώνος.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό