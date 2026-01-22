Νέα Αριστερά: Αρχίζει σήμερα το κρίσιμο συνέδριο – Οι δυο διαφορετικές «γραμμές»

Σύνοψη από το

  • Αρχίζει σήμερα το προγραμματικό και διαρκές συνέδριο της Νέας Αριστεράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με βασικό σύνθημα «Σε έναν κόσμο που καταρρέει, η λύση είναι Αριστερά».
  • Κεντρικό θέμα αποτελούν οι στρατηγικές συμμαχίες, με διαφωνίες να έχουν εκφραστεί μεταξύ του προέδρου Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος τάσσεται υπέρ του Λαϊκού Μετώπου, και του γραμματέα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που προτείνει την ανασύσταση της ριζοσπαστικής Αριστεράς.
  • Παρά τις εσωκομματικές διαφωνίες, υπάρχει συμφωνία στο σχέδιο θέσεων, το οποίο περιλαμβάνει δώδεκα «εμβληματικές» προτάσεις για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος, όπως η ρύθμιση της εργασίας και ο έλεγχος της αγοράς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νέα Αριστερά

Αρχίζει σήμερα το προγραμματικό και διαρκές συνέδριο της Νέας Αριστεράς στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

«Σε έναν κόσμο που καταρρέει, η λύση είναι Αριστερά» είναι το βασικό σύνθημα του συνεδρίου που θα είναι αποκλειστικά προγραμματικό και δεν θα υπάρξουν ψηφοφορίες για ανάδειξη νέων οργάνων ή αλλαγές στο καταστατικό. Επίσης είναι διαρκές που σημαίνει ότι συγκροτείται από τους συνέδρους του τελευταίου τακτικού συνεδρίου του κόμματος. Κεντρικά θέματα αποτελούν η μελλοντική πορεία του κόμματος καθώς και η στρατηγική και οι συμμαχίες. Κυρίως το θέμα των συμμαχιών και οι σχέσεις με ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα προκαλούν διαφωνίες και αντεγκλήσεις. Από αυτή την άποψη το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πολιτική απόφαση που θα εγκριθεί με το πέρας των εργασιών και θα αντανακλά και τους συσχετισμούς.

Η βασική διαφωνία έχει ήδη εκφραστεί μέσα από τις διαφορετικές τοποθετήσεις του προέδρου Αλέξη Χαρίτση και του γραμματέα του κόμματος Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Ο μεν πρόεδρος έχει ταχθεί υπέρ του Λαϊκού Μετώπου – κάτι που υπογραμμίζει ότι είναι θέση του ιδρυτικού συνεδρίου του κόμματος – με κοινό πρόγραμμα απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και στην άνοδο της Ακροδεξιάς. Τάσσεται έτσι υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων για την συγκρότηση προοδευτικού μετώπου και κοινού ψηφοδελτίου χωρίς αποκλεισμούς και περιλαμβάνει δυνητικά όλες τις δυνάμεις της Αριστεράς, της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Από την άλλη υπάρχει η πρόταση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, υπέρ της ανασύστασης της ριζοσπαστικής Αριστεράς που περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ άλλων και με το ΜέΡΑ25 και ανένταχτους αριστερούς. Η δεύτερη αυτή άποψη ασκεί κριτική σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα κοκ, στους οποίους αντίθετα είναι ανοιχτή η πρώτη. Υπάρχει και μία τρίτη άποψη που προτείνει την αυτόνομη συγκρότηση της Νέας Αριστεράς και ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ανοιχτό στην ανασύνθεση χωρίς αστερίσκους παρά μόνο απαρέγκλιτα στο ταξικό πρόσημο.

Ο μεν Αλέξης Χαρίτσης σε προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είχε προτείνει να αποφασίσει για το θέμα των συνεργασιών η βάση του κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή όμως αποφάσισε οι αποφάσεις να ληφθούν από το Συνέδριο. Στο πλαίσιο του εσωκομματικού διαλόγου έχουν κατατεθεί τρία κείμενα συμβολής. Συμφωνία πάντως υπάρχει για το σχέδιο θέσεων στο οποίο ξεχωρίζουν δώδεκα “εμβληματικές”, όπως τις χαρακτηρίζουν:

  • Καλύτερες δουλειές χωρίς ρύθμιση της εργασίας δεν γίνεται.
  • Μείωση των τιμών χωρίς να σπάσουν τα καρτέλ και να ελεγχθεί η αγορά δεν γίνεται.
  • Λύση για το στεγαστικό χωρίς κοινωνική στεγαστική πολιτική δεν γίνεται.
  • Ειρήνη με αγορά νέων οπλικών συστημάτων δεν γίνεται.
  • Μείωση φορολογίας του λαού, ισχυρό κοινωνικό κράτος και δημόσιες υποδομές χωρίς φορολόγηση των πλουσίων δεν γίνονται.
  • Ανάπτυξη χωρίς ενίσχυση του δημόσιου τομέα δεν γίνεται.
  • Οικολογική βιωσιμότητα χωρίς ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται.
  • Σεβασμός στο περιβάλλον χωρίς όρια στην αγορά δεν γίνεται.
  • Υγεία, παιδεία, κοινωνικό κράτος και οικονομία της φροντίδας χωρίς λεφτά δεν γίνονται.
  • Αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου ιδιωτικού χρέους χωρίς σύγκρουση με τις τράπεζες δεν γίνεται.
  • Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν γίνεται.
  • Δίκαιη ψηφιακή μετάβαση χωρίς δημοκρατικό έλεγχο των ψηφιακών υποδομών και κοινά ψηφιακά αγαθά δεν γίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 φρούτο που πρέπει να τρώτε πριν την άσκηση, σύμφωνα με ειδικό

41χρονη που αισθανόταν συνεχώς κουρασμένη, έλαβε διάγνωση για λευχαιμία: «Με έπαιρνε ο ύπνος παντού»

Επιδόματα μητρότητας 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές μετά το Πάσχα και τι θα αλλάξει

Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία για 10.000 άνεργες μητέρες – «Ανοίγουν» 8.000 θέσεις απασχόλησης – Όλες οι πληροφορίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:58 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Νίκος Ανδρουλάκης: Στις Βρυξέλλες για την έκτακτη προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Στις εργασίες της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, που πραγματοποιείται σήμερα σ...
07:39 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θα μεταβεί στο Νταβός – Θα αναχωρήσει το μεσημέρι για τις Βρυξέλλες

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα μεταβεί στο Νταβός και θα αναχωρήσει το μεσημέρι γ...
07:29 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Η Τουρκία υπέγραψε με Κατάρ για εξαγωγή 2 φρεγατών – Η Ελλάδα ουραγός

Η Τουρκία κατάφερε αυτό που φάνταζε αδιανόητο πριν από 20 χρόνια. Όχι μόνο να γίνει από χερσαί...
07:21 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Βουλή: Ένταση για τις ομιλίες των βουλευτών – Η Κωνσταντοπούλου κατέβασε την Λινού από το βήμα

Μεγάλη ένταση επικράτησε στη Βουλή την Τετάρτη (21/1), όπου συζητήθηκε η πρόταση της κυβέρνηση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι