Φωτογραφία «καίει» τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Ποζάρει στο πλευρό του Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με δύο μυστηριώδεις γυναίκες

  • Ο Χολιγουντιανός σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη νέα μαζική διαρροή εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο σκηνοθέτης απεικονίζεται καθισμένος σε έναν καναπέ, αγκαλιάζοντας μια μυστηριώδη γυναίκα, δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν.
  • Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) έδωσε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα την Παρασκευή, ως μέρος ενός τεράστιου όγκου αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν, όπου ο Ράτνερ και ο Έπσταϊν εμφανίζονται χαμογελαστοί στον φακό.
  • Ο Ράτνερ πρόσφατα σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Melania», την πρώτη του μεγάλη παραγωγή μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση το 2017, με την Μελάνια Τραμπ να δηλώνει: «Ήταν ο καλύτερος και ήταν ευχαρίστησή μου να συνεργαστώ μαζί του».
Ο σκηνοθέτης της «Μελάνια» εμφανίστηκε δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν με δύο γυναίκες σε έναν καναπέ σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Χολιγουντιανός σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ (Brett Ratner), ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Melania», βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τη νέα μαζική διαρροή εγγράφων για την υπόθεση Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ).

Σε φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο σκηνοθέτης των επιτυχιών «Rush Hour» απεικονίζεται καθισμένος σε έναν καναπέ, έχοντας περασμένα τα χέρια του γύρω από μια μυστηριώδη γυναίκα. Ο Ράτνερ, φορώντας λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι, βρίσκεται στην αριστερή άκρη του καναπέ, αγκαλιάζοντας τη γυναίκα που κάθεται ακριβώς δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν. Στο ίδιο πλάνο, στη δεξιά άκρη του καναπέ, διακρίνεται και μια δεύτερη γυναίκα. Τα πρόσωπα και των δύο γυναικών έχουν κρυφτεί για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους, και η ταυτότητά τους παραμένει άγνωστη.

Σε μια από τις φωτογραφίες, ο Ράτνερ και ο Έπσταϊν εμφανίζονται χαμογελαστοί στον φακό. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) έδωσε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα την Παρασκευή, ως μέρος ενός τεράστιου όγκου αρχείων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο σκηνοθέτης της «Μελάνια» εμφανίστηκε δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν με δύο κορίτσια σε έναν καναπέ σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ο σκηνοθέτης της «Μελάνια» εμφανίστηκε δίπλα στον Τζέφρι Έπσταϊν με δύο κορίτσια σε έναν καναπέ σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.
Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Ράτνερ είχε απαθανατιστεί και σε προηγούμενη διαρροή αρχείων να ποζάρει μαζί με τον Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, έναν Γάλλο μάνατζερ μοντέλων που αυτοκτόνησε στο κελί του το 2022. Ο Μπρουνέλ είχε κατηγορηθεί για βιασμό ανηλίκου.

Το ντοκιμαντέρ «Melania» αποτελεί την πρώτη μεγάλη παραγωγή του Ράτνερ μετά το 2017, όταν κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από πολλές γυναίκες. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο επικεντρώνεται στην Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, δέχτηκε σφοδρές επικρίσεις από τους κριτικούς, ωστόσο αναμένεται να συγκεντρώσει έσοδα ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Η Amazon κατέβαλε το υπέρογκο ποσό των 40 εκατομμυρίων δολαρίων για τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας, ενώ δαπάνησε επιπλέον 35 εκατομμύρια δολάρια για την προώθησή της.

«Δεν την γνώριζα, αλλά όταν τη γνώρισα έμεινα εντελώς έκπληκτος», ανέφερε ο Ράτνερ στις δηλώσεις του στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της ταινίας.

Ο Ράτνερ δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα της εφημερίδας The Post για σχολιασμό της φωτογραφίας.

Σημειώνεται ότι όταν η Μελάνια Τραμπ είχε ερωτηθεί πριν από λίγες μέρες για τη συνεργασία της με τον Ράτνερ είπε: «Ήταν ο καλύτερος και ήταν ευχαρίστησή μου να συνεργαστώ μαζί του».

 

 

 

