Υπόθεση Έπσταϊν: Οι αναφορές σε Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και Jay-Z προκαλούν «σεισμό» – Η καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική επίθεση

«Βόμβες» μεγατόνων αποκαλύπτονται μέσα από τα εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, και τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση εγγράφων από την κυβέρνηση από τότε που νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι, επέβαλε τη δημοσιοποίησή τους.

Σύμφωνα με ένα ανατριχιαστικό έγγραφο που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον παραγωγό παράγωγα ταινιών Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην έπαυλη Τζέφρι Έπσταϊν στη Φλόριντα, ενώ ο Jay-Z φέρεται να βρισκόταν εκεί. Το φερόμενο περιστατικό συνέβη το 1996, όταν το θύμα –του οποίου το όνομα έχει αφαιρεθεί από το έγγραφο– δήλωσε ότι «απήχθη» από το σπίτι της από έναν άγνωστο, σύμφωνα με μια έντυπη αναφορά του FBI με ημερομηνία τον Ιούλιο του 2019.

Σύμφωνα με τις ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες, η γυναίκα «αργότερα ξύπνησε παρουσία του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και του Σον Κάρτερ (Jay-Z), ενώ ο Γουάινσταϊν βάλει τα δάχτυλά του στο… [έχει αφαιρεθεί]».

«Η [το όνομα έχει αφαιρεθεί] πίστευε ότι βρισκόταν στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Φλόριντα», συνεχίζει το έγγραφο. Η γυναίκα ανέφερε στις αρχές ότι «εκτιμά πως απήχθη σε επτά περιπτώσεις, ξυπνώντας κάθε φορά σε ένα πολυτελές εσωτερικό χώρο», σύμφωνα με το έγγραφο.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, η ίδια «υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες συμμετείχε ο Έπσταϊν». Το φερόμενο θύμα – η οποία δήλωσε ότι δεν είχε μόνιμη διεύθυνση και μετακινούνταν μεταξύ ξενοδοχείων – ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση και το 2007, σε ένα πάρτι όπου παρευρίσκονταν ο Γουάινσταϊν και ο ράπερ Pusha T, όπως προκύπτει από το έγγραφο.

Ούτε στον Jay-Z (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Shawn Carter), ούτε στον Γουάινσταϊν ή στον Pusha T έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Οι εκπρόσωποι του Jay-Z δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στη NY Post. Ο Γουάινσταϊν βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, εκτίοντας την ποινή του για την πασίγνωστη καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση.

Η γυναίκα επίσης «ανακάλεσε στη μνήμη της ότι ο Λέον Μπλακ και ο [τότε] Γουίλιαμ Μπαρ, ο νυν [sic] Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν παρόντες σε ορισμένες από τις περιπτώσεις κακοποίησης», σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπλακ υπηρέτησε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της επενδυτικής εταιρείας Apollo Group Management, ενώ ο Μπαρήταν ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα «πίστευε ότι ήταν ναρκωμένη, γεγονός που θόλωνε τη μνήμη», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η μάρτυρας «πίστευε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση και παρακολουθούσε τους εμπλεκόμενους στην σεξουαλική κακοποίηση», ανέφεραν οι αρχές στο έγγραφο.

Ακόμη και αν ο αξιωματούχος του FBI κατέγραψε πληροφορίες που ενδέχεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς, η κατάσταση θα μπορούσε ήδη να επηρεάζει τον Jay-Z στο στενό του περιβάλλον.