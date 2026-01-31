Υπόθεση Έπσταϊν: Οι αναφορές σε Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και Jay-Z προκαλούν «σεισμό» – Η καταγγελία γυναίκας για σεξουαλική επίθεση

Σύνοψη από το

  • «Βόμβες» μεγατόνων αποκαλύπτονται μέσα από τα εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, και τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
  • Σύμφωνα με ένα ανατριχιαστικό έγγραφο, μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην έπαυλη του Τζέφρι Έπσταϊν, ενώ ο Τζέι Ζι φέρεται να βρισκόταν εκεί.
  • Η ίδια γυναίκα «ανακάλεσε στη μνήμη της ότι ο Λέον Μπλακ και ο [τότε] Γουίλιαμ Μπαρ, ο νυν [sic] Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν παρόντες σε ορισμένες από τις περιπτώσεις κακοποίησης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Jay-Z και Harvey Weinstein

«Βόμβες» μεγατόνων αποκαλύπτονται μέσα από τα εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, και τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση εγγράφων από την κυβέρνηση από τότε που νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε πέρυσι, επέβαλε τη δημοσιοποίησή τους.

Σύμφωνα με ένα ανατριχιαστικό έγγραφο που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον παραγωγό παράγωγα ταινιών Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην έπαυλη Τζέφρι Έπσταϊν στη Φλόριντα, ενώ ο Jay-Z φέρεται να βρισκόταν εκεί. Το φερόμενο περιστατικό συνέβη το 1996, όταν το θύμα –του οποίου το όνομα έχει αφαιρεθεί από το έγγραφο– δήλωσε ότι «απήχθη» από το σπίτι της από έναν άγνωστο, σύμφωνα με μια έντυπη αναφορά του FBI με ημερομηνία τον Ιούλιο του 2019.

Σύμφωνα με τις ανεπιβεβαίωτες καταγγελίες, η γυναίκα «αργότερα ξύπνησε παρουσία του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν και του Σον Κάρτερ (Jay-Z), ενώ ο Γουάινσταϊν βάλει τα δάχτυλά του στο… [έχει αφαιρεθεί]».

«Η [το όνομα έχει αφαιρεθεί] πίστευε ότι βρισκόταν στην έπαυλη του Έπσταϊν στη Φλόριντα», συνεχίζει το έγγραφο. Η γυναίκα ανέφερε στις αρχές ότι «εκτιμά πως απήχθη σε επτά περιπτώσεις, ξυπνώντας κάθε φορά σε ένα πολυτελές εσωτερικό χώρο», σύμφωνα με το έγγραφο.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, η ίδια «υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, στις οποίες συμμετείχε ο Έπσταϊν». Το φερόμενο θύμα – η οποία δήλωσε ότι δεν είχε μόνιμη διεύθυνση και μετακινούνταν μεταξύ ξενοδοχείων – ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση και το 2007, σε ένα πάρτι όπου παρευρίσκονταν ο Γουάινσταϊν και ο ράπερ Pusha T, όπως προκύπτει από το έγγραφο.

Ούτε στον Jay-Z (το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Shawn Carter), ούτε στον Γουάινσταϊν ή στον Pusha T έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με αδικήματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν. Οι εκπρόσωποι του Jay-Z δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό στη NY Post. Ο Γουάινσταϊν βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, εκτίοντας την ποινή του για την πασίγνωστη καταδίκη του για σεξουαλική επίθεση.

Η γυναίκα επίσης «ανακάλεσε στη μνήμη της ότι ο Λέον Μπλακ και ο [τότε] Γουίλιαμ Μπαρ, ο νυν [sic] Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν παρόντες σε ορισμένες από τις περιπτώσεις κακοποίησης», σύμφωνα με το έγγραφο.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπλακ υπηρέτησε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της επενδυτικής εταιρείας Apollo Group Management, ενώ ο Μπαρήταν ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Σε κάθε περίπτωση, η γυναίκα «πίστευε ότι ήταν ναρκωμένη, γεγονός που θόλωνε τη μνήμη», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η μάρτυρας «πίστευε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση και παρακολουθούσε τους εμπλεκόμενους στην σεξουαλική κακοποίηση», ανέφεραν οι αρχές στο έγγραφο.

Η μάρτυρας «πίστευε ότι βρισκόταν υπό παρακολούθηση και ότι την καταδίωκαν κατ’ εντολή των ατόμων που εμπλέκονταν στη σεξουαλική κακοποίηση», ανέφεραν οι αρχές στο έγγραφο.

Ακόμη και αν ο αξιωματούχος του FBI κατέγραψε πληροφορίες που ενδέχεται να αντικρούουν τους ισχυρισμούς, η κατάσταση θα μπορούσε ήδη να επηρεάζει τον Jay-Z στο στενό του περιβάλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Δημόσιο: Εξτρά αυξήσεις αποδοχών – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από 1η Απριλίου

Τι δεν “βλέπει” το ραντάρ της Εφορίας – 21 παροχές και εισοδήματα χωρίς φόρο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:41 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ζελένσκι: Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την αμερικανική πλευρά – Αναμένουμε λεπτομέρειες για περαιτέρω συναντήσεις

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι η Ουκρανία περιμένει περισσότερες πλη...
21:52 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Τραμπ, ζήτα συγγνώμη»: Τεράστια διαδήλωση στη Δανία μετά τις δηλώσεις του για την υπηρεσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησαν σήμερα Σάββατο μέσα σε ...
21:36 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Δεν είχα ιδέα»: Η κρυφή χρήση της μικρής τρύπας στον νυχοκόπτη που οι περισσότεροι αγνοούσαμε για χρόνια

Κάποιοι ανακαλύπτουν τώρα τον σκοπό που εξυπηρετεί η μικροσκοπική τρύπα στους νυχοκόπτες.  Δεν...
20:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

BBC: Το Ισραήλ στοχεύει σε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν – «Είναι μια χρυσή ευκαιρία που δεν μπορεί να αγνοήσει ο Νετανιάχου»

Το γεγονός ότι το Ισραήλ παραμένει σιωπηλό, τηρώντας στάση αναμονής, ενώ αυξάνεται η παγκόσμια...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα