Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στα Ιωάννινα για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικες 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη χθες αργά το βράδυ ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από δύο ανήλικες, οι οποίες παρελήφθησαν στην συνέχεια από τους γονείς τους.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.