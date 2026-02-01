Συνελήφθη ιδιοκτήτης καταστήματος στα Ιωάννινα για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικες 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρυθμίσεις για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη χθες αργά το βράδυ ημεδαπός, ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών από δύο ανήλικες, οι οποίες παρελήφθησαν στην συνέχεια από τους γονείς τους.

Από τη Δημοτική Αστυνομία βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι Μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολόγιο και στον περιορισμό του ρόλου τους

Δράση ενημέρωσης και εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών από το Νοσοκομείο «Μεταξά»

ΑΔΕΔΥ: Την Τρίτη η στάση εργασίας στο Δημόσιο για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην ΕΕ- Τι είπε για τις Έ...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
11:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Άλκης Καμπανός: «Έχουμε μάθει να ζούμε με τον πόνο» λέει ο πατέρας του 19χρονου τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του – Τρισάγιο σήμερα στη μνήμη του 

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Κυριακή 1η Φεβρουαρίου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού...
11:37 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Μεθυσμένος 28χρονος έπεσε από ύψος 5 μέτρων έξω από νυχτερινό κέντρο στα Χανιά 

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής ένας 28χρονος άνδρας ο οποίος έπε...
11:21 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Συνελήφθη 39χρονη που έβρισε και απείλησε γιατρό σε εφημερία νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη 

Στη σύλληψη 39χρονης αλλοδαπής προχώρησε χθες η αστυνομία για εξύβριση γιατρού στη διάρκεια εφ...
11:16 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθηκεύστε τον αριθμό 6944 05 05 05

«Άνοιξαν» οι ουρανοί σε πολλές περιοχές της χώρας το πρωί της Κυριακής, με την ΕΜΥ να προχωρά ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα