Θετικό το κλίμα στη συνάντηση Τραμπ με τον πρόεδρο της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε «πολύ καλή συνάντηση» όσον αφορά την κατ’ ιδίαν συνομιλία που είχε χθες Τρίτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, με θέμα την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από μήνες έντασης και σκληρών ανταλλαγών δηλώσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε επίσης «θετική» τη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του παρά τις αντεγκλήσεις μεταξύ των ηγετών των δυο χωρών, παραδοσιακών συμμάχων, τους τελευταίους μήνες. «Η εντύπωση που σχημάτισα για τη συνάντηση που είχαμε πριν από μόλις μερικές ώρες είναι πως ήταν πάνω απ’ όλα θετική. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε ο κολομβιανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

“Nos llevamos muy bien, es fantástico”, dice el presidente Trump @POTUS sobre su reunión con el presidente colombiano @petrogustavo. 🚨🚨🚨 Hay acuerdo en materia de lucha antidrogas . pic.twitter.com/yXnJHLmhIX — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) February 3, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Κολομβιανό ομόλογό του για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. «Ναι, εργαστήκαμε για αυτό και συνεννοηθήκαμε πολύ καλά (…) είχαμε πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Η συνάντηση των δύο προέδρων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα και χαρακτηρίστηκε από διακριτικότητα, καθώς δεν είχε προηγηθεί εκτενής δημόσια προαναγγελία. Πρόκειται για την πρώτη κατ’ ιδίαν επαφή των δύο ηγετών έπειτα από μια περίοδο εντάσεων, κατά την οποία είχαν ανταλλάξει βαρείς χαρακτηρισμούς σε δημόσιες δηλώσεις.

Durante su visita a Washington D. C., el Presidente @PetroGustavo señaló que la reunión permitió un diálogo basado en el respeto entre civilizaciones distintas, y resaltó la importancia de construir acuerdos desde el diálogo y la convivencia entre los pueblos del continente para… pic.twitter.com/ZgMhsniWZ7 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 3, 2026

Οι σχέσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Κολομβία είχαν δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες θεωρούνται παραδοσιακοί σύμμαχοι, κυρίως λόγω διαφωνιών σε ζητήματα ασφάλειας, καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών και μεταναστευτικής πολιτικής.

“Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia”. Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Η πρόσφατη συνάντηση στον Λευκό Οίκο εκλαμβάνεται ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων και επαναφοράς της συνεργασίας σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με αιχμή την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της οργανωμένης εγκληματικότητας.