Λαζαρίδης στον Realfm 97,8: Κάθε δημόσια τοποθέτηση του κ. Σαμαρά, δικαιώνει την απόφαση που πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

«Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτών των απελπισμένων μεταναστών είναι οι διακινητές, οι οποίοι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού επιχειρούν τις περισσότερες φορές υπό αντίξοες συνθήκες και νομίζω ότι το υπουργείο Ναυτιλίας έχει εκδώσει ήδη ανακοίνωση για το τι ακριβώς συνέβη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να κάνει αυτό που πρέπει, μέσα από τις διαδικασίες και τη διαφάνεια να διαφωτιστούν πλήρως όλα τα αίτια αυτής της τραγωδίας» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Αλλά το να μιλάμε έτσι για τους ανθρώπους του Λιμενικού Σώματος νομίζω ότι είναι απαράδεκτο» σχολίασε.

«Όποτε ερχόταν η κα Κωνσταντοπούλου έκανε ένα σόου. Όταν δεν ερχόταν η κα Κωνσταντοπούλου η επιτροπή λειτουργούσε με υποδειγματικό τρόπο» σημείωσε για την εξεταστική ο κ. Λαζαρίδης.

«Για εμάς στη ΝΔ, το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι δικαιωνόμαστε για το γεγονός ότι αποφασίσαμε να συσταθεί η εξεταστική και όχι προανακριτική, καθώς από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων για παράδειγμα ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αραχωβίτης, και η κα Τυχεροπούλου, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες ούτε για τον κ. Βορίδη, ούτε για τον κ. Αυγενάκη. Αποδείχτηκε ότι υπάρχουν διαχρονικά και διακομματικά προβλήματα και με δικές μας ευθύνες. Προφανώς αυτά τα 7 χρόνια έπρεπε να είχαμε τρέξει πιο γρήγορα, πιο ουσιαστικά, πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του οργανισμού. Προκύπτουν οι μεγάλες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση για το ζήτημα των βοσκοτοπίων και αποδείχθηκε επίσης ότι μέσα στη διαχρονικότητα και όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες δηλώσεις από αγρότες και κτηνοτρόφους, προφανώς θα υπάρχουν και παραβατικοί, άρα δεν ήταν μόνο γαλάζιες ακρίδες όπως θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε, αλλά και πράσινες ακρίδες και κάποιοι ήταν και κουμπάροι του κ. Ανδρουλάκη» περιέγραψε.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις Καραμανλή και Σαμαρά απάντησε πως «Θα μείνω σε αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς, γιατί αυτά που ο κ. Καραμανλής στην Καλαμάτα δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους που ήταν η συνέντευξη Σαμαρά. Δυστυχώς θέλω να σας πω ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση του κ. Σαμαρά, δικαιώνει την απόφαση που πήρε τότε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διαγραφή του. Και είναι φανερό ότι ο κ. Σαμαράς, που πρέπει να σας πω ότι ήταν ένας εξαιρετικός Πρωθυπουργός, άλλο το ένα άλλο το άλλο, έχει τραβήξει έναν τελείως διαφορετικό δρόμο και δεν φαίνεται διατεθειμένος να στηρίξει τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη, η οποία κράτησε όρθια τη χώρα σε δύσκολες στιγμές και μάλιστα επί δικής του πρωθυπουργίας».

«Τώρα για αυτό που είπατε για το ζήτημα της Τουρκίας (σ.σ. για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν), η επιλογή του διαλόγου δεν αποτελεί καινοφανή πρακτική και νομίζω και στο παρελθόν επί Πρωθυπουργίας Σαμαρά πολύ σωστά είχε μεταβεί στην Τουρκία και έκανε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του και 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες» επεσήμανε.

«Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο και το casus belli ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά κι όμως πήγε. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν κάνει κάτι διαφορετικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτό που όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει στο παρελθόν. Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας» είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Αναφορικά με τη δήλωση περί γκρίζων ζωνών για τον Κώστα Σημίτη απάντησε «δεν την διορθώνω και δεν την παίρνω πίσω. Δεν την θεωρώ καθόλου ατυχή και θα σας εξηγήσω. Εξεπλάγην και από το ΠΑΣΟΚ και από δημοσιογράφους που ξαφνικά τώρα ανακάλυψαν ότι μετά την κρίση των Ιμίων και τους ατυχέστατους χειρισμούς της τότε κυβερνήσεως του Κώστα Σημίτη, έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλάνε για πρώτη φορά. Εγώ είπα ότι αυτοί οι χειρισμοί έδωσαν τη δυνατότητα στην Τουρκία να ξεκινήσει αυτό που λέμε θεωρίες περί γκρίζων ζωνών. Τις αποδεχόμαστε; Προφανώς και όχι».