Οι γυναίκες που ανταγωνίζονται άλλες γυναίκες, έχουν συνήθως αυτές τις 8 κρυφές πεποιθήσεις

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς δύο εξίσου ταλαντούχες γυναίκες στο ίδιο γραφείο καμιά φορά αντιμετωπίζουν η μία την άλλη σαν ανταγωνίστριες, αντί για συμμάχους; Η ψυχολογία έχει ένα όνομα για το τι οδηγεί σε αυτή τη συμπεριφορά: η νοοτροπία της σπανιότητας.

Είναι η βαθιά ριζωμένη πεποίθηση ότι δεν υπάρχει αρκετή επιτυχία, αναγνώριση ή ευκαιρία για όλες, οπότε αν την πάρει η άλλη γυναίκα, εσείς δεν θα την έχετε. Αυτή η νοοτροπία εγκλωβίζει τις γυναίκες σε συγκρίσεις και σε κριτική, αντί να συνεργάζονται για να αλλάξουν τα συστήματα που δημιουργούν την πραγματική σπανιότητα απ’ την αρχή.

Ας δούμε τις συγκεκριμένες πεποιθήσεις που τροφοδοτούν αυτό το καταστροφικό μοτίβο.

8 περιοριστικές αντιλήψεις των γυναικών που ανταγωνίζονται άλλες γυναίκες

“Υπάρχει χώρος μόνο για μία γυναίκα στην κορυφή”

“Η επιτυχία της απειλεί τη δική μου”

“Πρέπει να είμαι τέλεια γιατί εκπροσωπώ όλες τις γυναίκες”

“Δεν έχει σημασία αν με συμπαθούν”

“Οι πόροι θα είναι πάντα περιορισμένοι, οπότε πρέπει να συγκεντρώνω ευκαιρίες”

“Έχω κερδίσει τη θέση μου με εξαιρετική προσπάθεια, και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι άλλοι”

“Η προσοχή και η αναγνώριση είναι πεπερασμένες”

“Δεν μπορώ να εμπιστευτώ άλλες γυναίκες γιατί θα πάρουν αυτό που μου ανήκει”

“Υπάρχει χώρος μόνο για μία γυναίκα στην κορυφή”

Αυτή είναι ίσως η πιο καταστροφική πεποίθηση από όλες. Όταν κοιτάζετε γύρω σας σε μια αίθουσα συνεδριάσεων και βλέπετε μία γυναίκα ανάμεσα σε δέκα άνδρες, ο εγκέφαλός σας δεν σκέφτεται “χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες εδώ”.

Σκέφτεται “αν αυτή είναι ήδη εκεί, δεν υπάρχει χώρος για μένα”. Αυτή η στενόμυαλη αντίληψη οδηγεί τις γυναίκες να πιστεύουν ότι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για περιορισμένους ρόλους, επειδή ιστορικά, έχουν πράγματι γίνει έτσι τα πράγματα.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η πεποίθηση γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

“Η επιτυχία της απειλεί τη δική μου”

Ορίστε ένα ερώτημα: όταν ένας συνάδελφος άνδρας πετυχαίνει, νιώθετε απειλή; Πιθανότατα όχι. Αλλά όταν μια άλλη γυναίκα το καταφέρνει; Οι άνθρωποι που λειτουργούν με τη στενόμυαλη αντίληψη πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι μια μοιρασμένη πίτα.

Αν κάποιος άλλος πάρει ένα μεγάλο κομμάτι, μένει λιγότερο για τους υπόλοιπους. Αυτή η λογική “μηδενικού αθροίσματος” μετατρέπει τις πιθανές συμμάχους σε αντιληπτές απειλές.

Η αλήθεια; Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιτυχία μιας γυναίκας δημιουργεί ευκαιρίες για άλλες. Αλλά η στενόμυαλη αντίληψη δεν μπορεί να το δει αυτό.

“Πρέπει να είμαι τέλεια γιατί εκπροσωπώ όλες τις γυναίκες”

Αυτή η πεποίθηση δημιουργεί τεράστια πίεση και δυσαρέσκεια. Όταν είστε η μόνη γυναίκα ή μία από τις λίγες γυναίκες σε έναν χώρο, νιώθετε ότι η απόδοσή σας αντανακλά σε όλες τις γυναίκες.

Ένα λάθος και έχετε «αποδείξει» ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να αναλάβουν τη δουλειά. Εν τω μεταξύ, οι άνδρες επιτρέπεται να είναι ατομικοί, και οι αποτυχίες τους αντανακλούν μόνο πάνω τους.

Αυτό οδηγεί σε ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Γίνεστε υπερβολικά προσεκτικοί με την απόδοση των άλλων γυναικών γιατί πιστεύετε ότι τα λάθη τους πλήττουν και τις δικές σας ευκαιρίες. Αν εκείνη αποτύχει, θα πιστέψουν ότι όλες οι γυναίκες θα αποτύχουν, συμπεριλαμβανομένων εσάς.

“Δεν έχει σημασία αν με συμπαθούν”

Πόσες φορές έχετε ακούσει για μια επιτυχημένη γυναίκα ότι «είναι υπερβολική» ή «εκφοβιστική»; Οι γυναίκες μαθαίνουν από μικρές ότι το να είσαι συμπαθητική μετράει περισσότερο από το να κερδίζεις τον σεβασμό.

Αν η έγκριση είναι περιορισμένη, οι άλλες γυναίκες γίνονται ανταγωνίστριες για αυτήν την έγκριση, ειδικά από τους άνδρες στην εξουσία. Αυτό δημιουργεί μια παράξενη κατάσταση όπου οι γυναίκες επιβλέπουν η μία την άλλη. «Είναι πολύ επιθετική», «είναι πολύ φιλόδοξη», «δεν είναι αρκετά ευγενική».

Όλα αυτά προκύπτουν από τον φόβο ότι η «έλλειψη συμπάθειας» θα κάνει τους ανθρώπους λιγότερο πιθανό να ανέχονται τις γυναίκες γενικά. Οι γυναίκες σαμποτάρουν η μία την άλλη γι’ αυτό, διαδίδοντας κουτσομπολιά ή αποσύροντας τη στήριξή τους, όλα για να κρατηθούν μακριά από κάποια που θεωρείται «πολύ».

“Οι πόροι θα είναι πάντα περιορισμένοι, οπότε πρέπει να συγκεντρώνω ευκαιρίες”

Άνθρωποι με στενόμυαλη αντίληψη δεν μοιράζονται ελεύθερα πληροφορίες, συνδέσεις ή ευκαιρίες. Γιατί να πεις σε μια άλλη γυναίκα για μια θέση εργασίας όταν μπορεί να ανταγωνιστείς μαζί της γι’ αυτήν; Γιατί να τη συστήσεις στο δίκτυό σου όταν αυτές οι συνδέσεις σου πήραν χρόνια για να τις δημιουργήσεις;

Γιατί να καθοδηγήσεις κάποια που μπορεί τελικά να σε προσπεράσει; Η στενόμυαλη αντίληψη χαρακτηρίζεται από μια πανταχού παρούσα πίστη ότι οι πόροι είναι περιορισμένοι, κάτι που οδηγεί σε συμπεριφορές συσσώρευσης και αυξημένο ανταγωνισμό.

“Έχω κερδίσει τη θέση μου με εξαιρετική προσπάθεια, και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι οι άλλοι”

Αυτή είναι η νοοτροπία που λέει «εγώ υπέφερα, άρα πρέπει και εσύ να υποφέρεις». Γυναίκες που αγωνίστηκαν σφοδρά για να πετύχουν μερικές φορές γίνονται φύλακες των θυρών αντί για ανοιχτές πόρτες. Πιστεύουν ότι, επειδή έπρεπε να είναι δύο φορές καλύτερες για να φτάσουν τα μισά, το να κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα για την επόμενη γενιά μειώνει το επίτευγμά τους.

Είναι η στενόμυαλη αντίληψη ότι η αναγνώριση για την προσπάθεια είναι περιορισμένη, οπότε το να αναγνωρίσεις τις προκλήσεις των άλλων με κάποιο τρόπο εξαλείφει τις δικές σου.

“Η προσοχή και η αναγνώριση είναι πεπερασμένες”

Έχετε νιώσει ποτέ άβολα όταν μια άλλη γυναίκα δέχεται συγχαρητήρια; Η στενόμυαλη αντίληψη ερμηνεύει την αναγνώριση κάποιου άλλου ως απώλεια για εσάς. Αν ο προϊστάμενος επαινεί την παρουσίασή της, δεν παρατηρεί τη σκληρή δουλειά σας.

Αν εκείνη παίρνει τη λάμψη των προβολέων, εσείς μένετε στη σκιά. Αυτό δημιουργεί μια ανταγωνιστική δυναμική γύρω από την ορατότητα.

Οι γυναίκες διακόπτουν η μία την άλλη στις συναντήσεις, υποβαθμίζουν τις συνεισφορές της άλλης ή αποτυγχάνουν να γιορτάσουν τις επιτυχίες της, όλα γιατί πιστεύουν ότι η αναγνώριση είναι περιορισμένος πόρος που πρέπει να παλέψουν γι’ αυτόν.

“Δεν μπορώ να εμπιστευτώ άλλες γυναίκες γιατί θα πάρουν αυτό που μου ανήκει”

Αυτή η πεποίθηση είναι το αποκορύφωμα όλων των άλλων. Όταν πιστεύετε ότι η επιτυχία είναι περιορισμένη, ότι άλλες γυναίκες ανταγωνίζονται για τη θέση σας, ότι οι πόροι πρέπει να φυλάσσονται, η εμπιστοσύνη γίνεται αδύνατη.

Βλέπετε τις άλλες γυναίκες όχι ως ενδεχόμενους συμμάχους, αλλά ως απειλές που πρέπει να διαχειριστείτε. Αυτό δημιουργεί μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Δεν καλλιεργείτε την εμπιστοσύνη, οπότε οι σχέσεις παραμένουν επιφανειακές. Ανταγωνίζεστε αντί να συνεργάζεστε, και έτσι δεν απολαμβάνετε τα οφέλη της γυναικείας αλληλεγγύης.

Η απομόνωση ενισχύει την πεποίθηση ότι είστε μόνη σας, ανταγωνιζόμενη εναντίον όλων. Οι ταλαντούχες γυναίκες σαμποτάρουν τις δικές τους καριέρες αρνούμενες να δημιουργήσουν σχέσεις με άλλες γυναίκες. Αντίθετα, δικτυώνονται αποκλειστικά με άνδρες, πιστεύοντας ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να τις βοηθήσουν.

Όμως οι έρευνες δείχνουν συνεχώς ότι οι γυναίκες προοδεύουν περισσότερο όταν υποστηρίζουν η μία την άλλη, όχι όταν ανταγωνίζονται.

Tips

Η τραγική ειρωνεία της στενόμυαλης αντίληψης είναι ότι δημιουργεί ακριβώς την έλλειψη που φοβάται. Όταν οι γυναίκες ανταγωνίζονται αντί να συνεργάζονται, ενδυναμώνουν τα συστήματα που περιορίζουν τις ευκαιρίες για όλες τις γυναίκες.

Όταν φυλάσσουν πόρους και συνδέσεις, αυτοί οι πόροι γίνονται λιγότερο πολύτιμοι. Όταν αρνούνται να στηρίξουν η μία την άλλη, διασφαλίζουν ότι η πρόοδος παραμένει αργή.

Το αντίδοτο δεν είναι να προσποιούμαστε ότι ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει ή ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να είναι φίλες. Είναι να αναγνωρίζουμε πότε τα ανταγωνιστικά μας ένστικτα βασίζονται σε πραγματική έλλειψη και πότε σε αντίληψη έλλειψης, και να επιλέγουμε τη σκέψη της αφθονίας όταν είναι δυνατόν.