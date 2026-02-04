Η Σάρον Όσμπορν «σκέφτεται σοβαρά» να πολιτευτεί στο Μπέρμιγχαμ – Πρόσκληση από τους Συντηρητικούς για τις τοπικές εκλογές

Η Σάρον Όσμπορν δήλωσε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα στο Μπέρμιγχαμ, ενώ παράλληλα δέχθηκε δημόσια πρόσκληση από την τοπική οργάνωση των Συντηρητικών να κατέβει στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει στην πόλη.

Σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας των Συντηρητικών στο Μπέρμιγχαμ, δημοτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Όλντεν, της απηύθυνε ανοικτή επιστολή, καλώντας την να βοηθήσει «να καθαρίσει το Μπέρμιγχαμ» και υποστηρίζοντας ότι η εκλογή της θα μπορούσε να συμβάλει στο να αλλάξει η εικόνα του δημοτικού συμβουλίου. Στην ίδια γραμμή, ο Συντηρητικός Άλεξ Γιπ δήλωσε ότι η Όσμπορν θα ήταν «εξαιρετική προσθήκη» λόγω της αναγνωρισιμότητάς της, της σχέσης της με την πόλη και της διεθνούς προβολής που θα μπορούσε να δώσει στην εκλογική διαδικασία.

Η συζήτηση για πιθανή κάθοδό της άνοιξε μετά από σχόλιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Μπέρμιγχαμ και να θέσει υποψηφιότητα τον Μάιο. Παράλληλα, όπως μεταδίδεται, η Σάρον Όσμπορν αναφέρθηκε στις προθέσεις της και σε σύντομη συνομιλία στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy, όταν δημοσιογράφος τη συνεχάρη για τον τρόπο που μίλησε σε εκδήλωση πριν από την τελετή. Η ίδια απάντησε ότι αυτή η δεξιότητά της ίσως αποδειχθεί χρήσιμη, καθώς «σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ».

Στη σύντομη δήλωσή της δεν διευκρίνισε τους λόγους ούτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική σκέψη. Βρετανικά μέσα, ωστόσο, ανέφεραν ότι η Όσμπορν είχε πει πως άρχισε να το εξετάζει πιο έντονα αφού πληροφορήθηκε ότι άτομο με καταδίκη για τρομοκρατία φέρεται να επιδίωκε θέση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Η Σάρον Όσμπορν είναι μάνατζερ μουσικών και τηλεοπτική προσωπικότητα και χήρα του Όζι Όσμπορν, θρύλου της heavy metal και ιδρυτικού μέλους των Black Sabbath. Ο Όζι Όσμπορν καταγόταν από το Μπέρμιγχαμ, πόλη που αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για τη βρετανική μουσική σκηνή και ιδιαίτερα για την εξέλιξη της heavy metal. Στην τελετή των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, παρακολούθησαν από το κοινό φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν, με καλλιτέχνες να αποδίδουν διασκευή του «War Pigs».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ίδια για το αν θα προχωρήσει σε κάθοδο στις εκλογές ή για το αν θα ενταχθεί σε συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Οι Συντηρητικοί του Μπέρμιγχαμ, πάντως, υποστηρίζουν ότι δίνουν προτεραιότητα στη σταθεροποίηση των οικονομικών του δήμου και στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή τους προς τη Σάρον Όσμπορν να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

