Η Σάρον Όσμπορν «σκέφτεται σοβαρά» να πολιτευτεί στο Μπέρμιγχαμ – Πρόσκληση από τους Συντηρητικούς για τις τοπικές εκλογές

Σύνοψη από το

  • Η Σάρον Όσμπορν δήλωσε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα στο Μπέρμιγχαμ, ενώ δέχθηκε δημόσια πρόσκληση από τους Συντηρητικούς για τις επικείμενες δημοτικές εκλογές.
  • Οι Συντηρητικοί του Μπέρμιγχαμ την κάλεσαν να βοηθήσει «να καθαρίσει το Μπέρμιγχαμ», εκτιμώντας ότι η εκλογή της θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του δημοτικού συμβουλίου και να προσφέρει διεθνή προβολή.
  • Η μάνατζερ μουσικών και τηλεοπτική προσωπικότητα, χήρα του Όζι Όσμπορν, δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την κάθοδό της στις εκλογές ή την ένταξή της σε πολιτικό σχηματισμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Κατερίνα Χαμαλέλη

lifestyle

Η Σάρον Όσμπορν «σκέφτεται σοβαρά» να πολιτευτεί στο Μπέρμιγχαμ – Πρόσκληση από τους Συντηρητικούς για τις τοπικές εκλογές

Η Σάρον Όσμπορν δήλωσε ότι «σκέφτεται σοβαρά» να θέσει υποψηφιότητα στο Μπέρμιγχαμ, ενώ παράλληλα δέχθηκε δημόσια πρόσκληση από την τοπική οργάνωση των Συντηρητικών να κατέβει στις επικείμενες δημοτικές εκλογές, εφόσον αποφασίσει να επιστρέψει στην πόλη.

Σύμφωνα με το BBC, ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας των Συντηρητικών στο Μπέρμιγχαμ, δημοτικός σύμβουλος Ρόμπερτ Όλντεν, της απηύθυνε ανοικτή επιστολή, καλώντας την να βοηθήσει «να καθαρίσει το Μπέρμιγχαμ» και υποστηρίζοντας ότι η εκλογή της θα μπορούσε να συμβάλει στο να αλλάξει η εικόνα του δημοτικού συμβουλίου. Στην ίδια γραμμή, ο Συντηρητικός Άλεξ Γιπ δήλωσε ότι η Όσμπορν θα ήταν «εξαιρετική προσθήκη» λόγω της αναγνωρισιμότητάς της, της σχέσης της με την πόλη και της διεθνούς προβολής που θα μπορούσε να δώσει στην εκλογική διαδικασία.

Η συζήτηση για πιθανή κάθοδό της άνοιξε μετά από σχόλιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Μπέρμιγχαμ και να θέσει υποψηφιότητα τον Μάιο. Παράλληλα, όπως μεταδίδεται, η Σάρον Όσμπορν αναφέρθηκε στις προθέσεις της και σε σύντομη συνομιλία στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy, όταν δημοσιογράφος τη συνεχάρη για τον τρόπο που μίλησε σε εκδήλωση πριν από την τελετή. Η ίδια απάντησε ότι αυτή η δεξιότητά της ίσως αποδειχθεί χρήσιμη, καθώς «σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ».

Στη σύντομη δήλωσή της δεν διευκρίνισε τους λόγους ούτε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η σχετική σκέψη. Βρετανικά μέσα, ωστόσο, ανέφεραν ότι η Όσμπορν είχε πει πως άρχισε να το εξετάζει πιο έντονα αφού πληροφορήθηκε ότι άτομο με καταδίκη για τρομοκρατία φέρεται να επιδίωκε θέση στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης.

Η Σάρον Όσμπορν είναι μάνατζερ μουσικών και τηλεοπτική προσωπικότητα και χήρα του Όζι Όσμπορν, θρύλου της heavy metal και ιδρυτικού μέλους των Black Sabbath. Ο Όζι Όσμπορν καταγόταν από το Μπέρμιγχαμ, πόλη που αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς για τη βρετανική μουσική σκηνή και ιδιαίτερα για την εξέλιξη της heavy metal. Στην τελετή των βραβείων Grammy, η Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά της, Κέλι και Τζακ, παρακολούθησαν από το κοινό φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν, με καλλιτέχνες να αποδίδουν διασκευή του «War Pigs».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από την ίδια για το αν θα προχωρήσει σε κάθοδο στις εκλογές ή για το αν θα ενταχθεί σε συγκεκριμένο πολιτικό σχηματισμό. Οι Συντηρητικοί του Μπέρμιγχαμ, πάντως, υποστηρίζουν ότι δίνουν προτεραιότητα στη σταθεροποίηση των οικονομικών του δήμου και στην αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών, επαναλαμβάνοντας την πρόσκλησή τους προς τη Σάρον Όσμπορν να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

Πηγή: BBC

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Πρωτοποριακή θεραπεία Ισπανού ερευνητή δίνει ελπίδες για πλήρη εξάλειψη της νόσου

ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί

ΑΑΔΕ: Στην “τσιμπίδα” των ελεγκτών επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια ύψους 720 εκατ. ευρώ

Δάνεια Νόμου Κατσέλη: Αύριο η απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων – Αγωνία για 350.000 δανειολήπτες

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
09:40 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Χρήστος Μάστορας: Ακύρωσε την εμφάνισή του σε φιλανθρωπική συναυλία την τελευταία στιγμή

Η φιλανθρωπική συναυλία για τη Στέγη Θηλέων «Άγιος Αλέξανδρος», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ ...
09:18 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: Στον… αέρα μέχρι τον τοκετό

Στο τιμόνι της εκπομπής της θα συνεχίσει να βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν έχει...
08:37 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Στο ίδιο κάδρο

Aπό το Παρίσι μέχρι τις κοσμικές εμφανίσεις της Αθήνας, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος...
07:52 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ορφέας Αυγουστίδης – Μαρία Ναυπλιώτου: Το τρέιλερ της νέας τους ταινίας μόλις κυκλοφόρησε

Η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Tanweer “Τελευταία κλήση” με ένα εξαίρετο καστ ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα