Τροχαίο στη Ρουμανία: Διακομίστηκε διασωληνωμένος στο «Παπαγεωργίου» ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ – Τα νεότερα για την υγεία του

Στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ, ο οποίος τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο, στις 27 Ιανουαρίου, στη Ρουμανία.

Ο τραυματίας έφτασε στην Ελλάδα με αεροδιακομιδή που έγινε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο προσγειώθηκε νωρίτερα σήμερα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», απ’ όπου και ο τραυματίας διακομίστηκε διασωληνωμένος περίπου στις 13:30 στο «Παπαγεωργίου».

Ο τραυματίας, τον οποίο συνοδεύουν άτομα από το οικογενειακό του περιβάλλον, βρίσκεται ήδη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες και σε όποια άλλη εξέταση κρίνουν οι γιατροί και θα του παρασχεθεί κάθε φροντίδα που απαιτείται. Η νοσηλεία του θα συνεχιστεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος τραυματίας νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Τιμισοάρα, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, δεν είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα μαζί με τους άλλους δύο τραυματίες, έναν 20χρονο και έναν 27χρονο, οι οποίοι διακομίστηκαν την περασμένη εβδομάδα στο «Παπαγεωργίου». Ο ένας εκ των δύο αυτών τραυματιών έχει πάρει ήδη εξιτήριο.

 

