Στον πάγο Δανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Εικόνες χάους στους δρόμους από τις σφοδρές χιονοπτώσεις, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Στον πάγο Δανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Εικόνες χάους στους δρόμους από τις σφοδρές χιονοπτώσεις, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σφοδρό κύμα ψύχους έχει «χτυπήσει» τα τελευταία 24ωρα στις τέσσερις από τις πέντε ηπείρους, με τη Δανία, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ να βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρές χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες. Οι εικόνες από το χιόνι και το κυκλοφοριακό χάος κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών Μέσων.

Κοπεγχάγη: Το μεγαλύτερο χιόνι των τελευταίων 15 ετών

Στη Δανία, και συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη, καταγράφηκε η μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 15 ετών, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 15 εκατοστά. Οδηγοί αναγκάστηκαν να σπρώχνουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία είχαν κολλήσει στον δρόμο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ατυχήματα. Η πρωτεύουσα της χώρας θυμίζει πλέον λευκό τοπίο, με τη μετακίνηση να έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη.

Αγία Πετρούπολη: Πάγωσαν τα κανάλια – Βόλτες πάνω στον πάγο

Στη Ρωσία, η Αγία Πετρούπολη αντιμετωπίζει θερμοκρασίες που φτάνουν τους -12 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα κανάλια στο κέντρο της πόλης έχουν παγώσει. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες εκμεταλλεύονται τον πάγο για να κάνουν σκι, ποδήλατο, ακόμα και να διασχίσουν με τα πόδια την παγωμένη επιφάνεια. Η πόλη μοιάζει με παγωμένη Βενετία του Βορρά, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα του χειμώνα.

Τόκιο: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος σε όλη την Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, με έντονες χιονοπτώσεις, πολικές θερμοκρασίες και ομίχλη να επικρατούν σε πολλές περιοχές. Το ύψος του χιονιού ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές τα 70 εκατοστά, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Παρά τις δυσκολίες, οι Ιάπωνες προσήλθαν στις κάλπες για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες είχε κηρύξει η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι.

Νέα Υόρκη: Μπλε συναγερμός και διάσωση στον ποταμό Χάντσον

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη έχει τεθεί σε κατάσταση μπλε συναγερμού εξαιτίας του σφοδρού ψύχους. Στην περιοχή του Κουίνς, τρεις άνδρες βρέθηκαν μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον, όταν υποχώρησε ο πάγος.

Οι αρχές κατάφεραν να τους διασώσουν με ελικόπτερο και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κατατέθηκε η τροπολογία για την αύξηση της ιατρικής αμοιβής κατά 30%

RSV: Μάχη για τη ζωή δίνει κοριτσάκι 30 ημερών-Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον RSV

Παπαθανάσης για πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ»: Θα “τρέξει” εντός Φεβρουαρίου – Ποιες επιχειρήσεις αφορά και τι ισχύει για την ε...

Καμπανάκι από την Αρτοποιία -Ζαχαροπλαστική: “Ο κλάδος οδηγείται προς αφανισμό” – Τι ζητεί

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:44 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Γαλλία: Παραιτείται ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας – Τι σημαίνει η ξαφνική αποχώρηση και τα σενάρια για τον ορισμό διαδόχου του

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα...
17:46 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ αρνείται να παραιτηθεί, παρά την ασφυκτική πίεση λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ,  στη Βρετανία, απηύθυνε έκκληση ενότητας προς τα στελέχη του στην ...
17:22 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λάος: 6 νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ σε ξενώνα νέων – Οργή γονέων για τα πρόστιμα-«χάδι» στους υπευθύνους

Οργή και αγανάκτηση εκφράζουν οι οικογένειες δύο εφήβων που πέθαναν από νοθευμένο αλκοόλ στο Λ...
16:48 , Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026

Λίβανος: Στους 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στην φτωχογειτονιά της Τρίπολης

Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Τρίπολη, στο ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα