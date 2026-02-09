Στον πάγο Δανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Εικόνες χάους στους δρόμους από τις σφοδρές χιονοπτώσεις, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σφοδρό κύμα ψύχους έχει «χτυπήσει» τα τελευταία 24ωρα στις τέσσερις από τις πέντε ηπείρους, με τη Δανία, τη Ρωσία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ να βρίσκονται αντιμέτωπες με ισχυρές χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες. Οι εικόνες από το χιόνι και το κυκλοφοριακό χάος κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών Μέσων.

Κοπεγχάγη: Το μεγαλύτερο χιόνι των τελευταίων 15 ετών

Στη Δανία, και συγκεκριμένα στην Κοπεγχάγη, καταγράφηκε η μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 15 ετών, με το ύψος του χιονιού να φτάνει τα 15 εκατοστά. Οδηγοί αναγκάστηκαν να σπρώχνουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία είχαν κολλήσει στον δρόμο, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ατυχήματα. Η πρωτεύουσα της χώρας θυμίζει πλέον λευκό τοπίο, με τη μετακίνηση να έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη.

Αγία Πετρούπολη: Πάγωσαν τα κανάλια – Βόλτες πάνω στον πάγο

Στη Ρωσία, η Αγία Πετρούπολη αντιμετωπίζει θερμοκρασίες που φτάνουν τους -12 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα κανάλια στο κέντρο της πόλης έχουν παγώσει. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες εκμεταλλεύονται τον πάγο για να κάνουν σκι, ποδήλατο, ακόμα και να διασχίσουν με τα πόδια την παγωμένη επιφάνεια. Η πόλη μοιάζει με παγωμένη Βενετία του Βορρά, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα του χειμώνα.

Τόκιο: Πυκνό χιόνι και πολικό ψύχος σε όλη την Ιαπωνία

Στην Ιαπωνία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κατάσταση είναι εξίσου δύσκολη, με έντονες χιονοπτώσεις, πολικές θερμοκρασίες και ομίχλη να επικρατούν σε πολλές περιοχές. Το ύψος του χιονιού ξεπερνά σε ορισμένες περιοχές τα 70 εκατοστά, προκαλώντας ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις. Παρά τις δυσκολίες, οι Ιάπωνες προσήλθαν στις κάλπες για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες είχε κηρύξει η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι.

Νέα Υόρκη: Μπλε συναγερμός και διάσωση στον ποταμό Χάντσον

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Υόρκη έχει τεθεί σε κατάσταση μπλε συναγερμού εξαιτίας του σφοδρού ψύχους. Στην περιοχή του Κουίνς, τρεις άνδρες βρέθηκαν μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού Χάντσον, όταν υποχώρησε ο πάγος.

Οι αρχές κατάφεραν να τους διασώσουν με ελικόπτερο και να τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο, αποτρέποντας τα χειρότερα.