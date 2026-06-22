Η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR – «Πρέπει να είμαστε οικογένεια»

Η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Σέρβου προπονητή πραγματοποιείται στο νέο lounge του «T-Center».

«Ευχαριστώ τον κ. Γιαννακόπουλο που μου έδωσε την ευκαιρία. Όποτε ερχόμουν εδώ με τη Φενέρ, την Παρτίζαν, πάντα ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εμένα. Είναι ένα από τα καλύτερα club όχι μόνο της Ευρώπης αλλά του κόσμου» είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Αυτό δεν είναι δώρο, είναι υποχρέωση στους φίλους του Παναθηναϊκού. Είναι ιστορική ημέρα, κάτι περισσότερο για τον Παναθηναϊκό» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Κοίταξα μέσα μου και ήταν εύκολο. Ποτέ δεν έχασα επαφή με την ομάδα. Το παρελθόν μπορεί να είναι ωραίο, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το παρόν για να δούμε το μέλλον» επεσήμανε ο κ. Ομπράντοβιτς. «Αυτές τις ημέρες το σκέφτηκα. Συναντηθήκαμε πριν από 2 ημέρες με τον Δημήτρη. Αυτή την περίοδο σκεφτόμουν κάποια πράγματα. Κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση με τον Δημήτρη και καταλήξαμε» πρόσθεσε.

«Δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό μου η επιστροφή του Ζέλικο» σχολίασε ο ιδιοκτήτης της ομάδας.

Ο Ζοτς είπε στη συνέχεια «Πρέπει να δουλέψουμε για το παρόν και το μέλλον. Την πρώτη φορά το κάναμε γιατί δουλέψαμε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Πρέπει να είμαστε οικογένεια και να σέβεται ο ένας τον άλλον».

«Θέλουμε να ξεπεράσουμε την Ρεάλ» τόνισε ο κ. Γιαννακόπουλος, ενώ ο προπονητής του ΠΑΟ επεσήμανε πως «είμαι περήφανος για το παρελθόν και το παρόν της ομάδας, σέβομαι κάθε αντίπαλο. Όλη η Ευρώπη ξέρει τι θα πει Παναθηναϊκός. Επικεντρωνόμαστε σε μας και δουλεύοντας όλοι μαζί πάντα».

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