Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3: Οι «Φαραώ» έκαναν την πρώτη τους νίκη σε Μουντιάλ και πάτησαν… κορυφή

Η Αίγυπτος νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία στο Βανκούβερ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, και ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου του Μουντιάλ. Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν άλλαξε πλήρως την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σαλάχ να έχει καθοριστική συμμετοχή στην ανατροπή που οδήγησε στην πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αίγυπτος νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, και ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου του Μουντιάλ. Ήταν η πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ.
  • Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν άλλαξε πλήρως την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ζίκο να ισοφαρίζει και τον Σαλάχ να ολοκληρώνει την ανατροπή.
  • Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε καθοριστική συμμετοχή στην ανατροπή, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με ένα γκολ και μία ασίστ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Αίγυπτος νίκησε 3-1 τη Νέα Ζηλανδία στο Βανκούβερ, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, και ανέβηκε στην κορυφή του 7ου ομίλου του Μουντιάλ. Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν άλλαξε πλήρως την εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σαλάχ να έχει καθοριστική συμμετοχή στην ανατροπή.

Η Νέα Ζηλανδία μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη καλή στιγμή στο 7ο λεπτό. Ο Σινγκ σταμάτησε την μπάλα και σούταρε έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 14ο λεπτό, ο Τζαστ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά ο Σουμπέιρ έκλεισε σωστά τη γωνία του και έδιωξε σε κόρνερ.

Το προβάδισμα της Νέας Ζηλανδίας

Η Νέα Ζηλανδία αξιοποίησε την υπεροχή της στις στατικές φάσεις και άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Πέιν εκτέλεσε κόρνερ, ο Σούρμαν πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στην περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το γκολ, οι Νεοζηλανδοί διαχειρίστηκαν το προβάδισμα και κράτησαν την Αίγυπτο μακριά από την περιοχή τους. Η ομάδα του Χοσάμ Χασάν προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Μαρμούς να απειλεί στο 27ο λεπτό με τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Κρόκομπ απέκρουσε.

Η Αίγυπτος ανέβασε σταδιακά τον ρυθμό της και κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο στο 36ο λεπτό. Ο Μαρμούς πάτησε την μπάλα για τον Σαλάχ, αλλά το σουτ του αρχηγού της Αιγύπτου πέρασε λίγο άουτ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία των Αιγυπτίων στο πρώτο ημίχρονο ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Ασούρ δεν βρήκε σωστά την μπάλα από κοντά μετά τη σέντρα του Ζίκο και την έστειλε άουτ.

Η ανατροπή της Αιγύπτου στο δεύτερο ημίχρονο

Η Αίγυπτος μπήκε πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Σαλάχ έκανε καλό κοντρόλ μέσα στην περιοχή, όμως το σουτ του δεν είχε δύναμη και ο Κρόκομπ μπλόκαρε.

Η Νέα Ζηλανδία απάντησε στο 52ο λεπτό και έφτασε κοντά στο 2-0. Ο Στάμενιτς γέμισε στην περιοχή, ο ΜακΚόουατ έπιασε γυριστή κεφαλιά, αλλά ο Σουμπέιρ πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση και κράτησε την Αίγυπτο μέσα στο παιχνίδι.

Η πίεση της Αιγύπτου απέδωσε στο 58ο λεπτό. Ο Χάνι σέντραρε από τα δεξιά, ο Ζίκο σηκώθηκε στην περιοχή και με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Κρόκομπ για το 1-1. Το γκολ έδωσε νέο ρυθμό στην ομάδα της Βόρειας Αφρικής, η οποία συνέχισε να πιέζει.

Στο 67ο λεπτό, η Αίγυπτος ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Ζίκο συνεργάστηκε άψογα με τον Σαλάχ μέσα στην περιοχή και ο αρχηγός της Αιγύπτου πλάσαρε με το αριστερό για το 2-1.

Ο Σαλάχ σφράγισε τη νίκη

Η Αίγυπτος διατήρησε τον έλεγχο μετά το δεύτερο γκολ και βρήκε τρίτο τέρμα στο 82ο λεπτό. Ο Σαλάχ εκτέλεσε τη φάση, ο Τρεζεγκέ πήρε την κεφαλιά και διαμόρφωσε το 3-1. Ο Σαλάχ ολοκλήρωσε τον αγώνα με γκολ και ασίστ, ενώ αντικαταστάθηκε στο 85ο λεπτό μέσα σε αποθέωση.

Με το τελικό 3-1, η Αίγυπτος πέτυχε την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ και πήρε την πρώτη θέση στον 7ο όμιλο. Η Νέα Ζηλανδία παραμένει στο κυνήγι της πρόκρισης και θα διεκδικήσει τις πιθανότητές της στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στο Βέλγιο.

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