Hellenic Train: Καθυστερήσεις στον Προαστιακό λόγω φωτιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή 

Φωτιά ξέσπασε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος του Ασπροπύργου το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγο η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος διεκόπη στις 19:12, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία 1327 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παραμένει στον Σ.Σ. Νέας Περάμου, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα δρομολόγια της γραμμής Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση: «Στις 20:03, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπουργος. Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στο τμήμα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς. Η κυκλοφορία θα ομαλοποιηθεί σταδιακά».

