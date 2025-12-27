Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι: «Έχω ανυπόφορους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο» λέει ο 22χρονος Άγγελος

  • Στο νοσοκομείο παραμένει ο 22χρονος που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από ασυνείδητο οδηγό αυτοκινήτου στο Πικέρμι, παραμονές Χριστουγέννων, με την Τροχαία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.
  • Ο 22χρονος Άγγελος, πολυτραυματίας, μίλησε από το νοσοκομείο, κάνοντας λόγο για «ανυπόφορους πόνους» και «παραμορφωμένο πρόσωπο», ενώ ζήτησε να εντοπιστεί ο δράστης.
  • Η Τροχαία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής, αλλά και μαρτυρίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

τροχαίο πικέρμι

Στο νοσοκομείο παραμένει ο 22χρονος που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από ασυνείδητο οδηγό αυτοκινήτου στο Πικέρμι, παραμονές Χριστουγέννων, με την Τροχαία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Μέσα από το νοσοκομείο, ο πολυτραυματίας μίλησε στο Star ζητώντας να εντοπιστεί ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή.

«Κατευθυνόμουν στο ρεύμα προς Αθήνα και καθώς οδηγούσα απλά ακούω ένα μπαμ και μετά χάνω τις αισθήσεις μου και λιποθυμάω».

Ο 22χρονος  Άγγελος, μέσα από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, προσπαθεί να θυμηθεί τι ακριβώς έγινε όταν τον παρέσυρε ασυνείδητος οδηγός την ώρα που οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Τα λόγια του βγαίνουν με δυσκολία.

«Είμαι βαριά τραυματισμένος, έχω ανυπόφορους πόνους, τα βράδια δεν κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω από τους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο, το αυτί μου είναι κομμένο, έχω πάρα πολλές πληγές στο πρόσωπό μου».

Ο Άγγελος κάνει έκκληση μέσω του Star σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό για τον ασυνείδητο οδηγό που τον χτύπησε, να καταθέσει στις αρχές.  «Εύχομαι να γίνω καλά, να περάσουν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλο αυτό που περνάω αυτόν τον καιρό. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει το καθήκον της, να βρει αυτόν που μου προκάλεσε αυτό το κακό», λέει.

Η Τροχαία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής, αλλά και μαρτυρίες.

