Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι: «Έχω ανυπόφορους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο» λέει ο 22χρονος Άγγελος

Στο νοσοκομείο παραμένει ο 22χρονος που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από ασυνείδητο οδηγό αυτοκινήτου στο Πικέρμι, παραμονές Χριστουγέννων, με την Τροχαία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

Μέσα από το νοσοκομείο, ο πολυτραυματίας μίλησε στο Star ζητώντας να εντοπιστεί ο άνθρωπος που λίγο έλειψε να του στερήσει τη ζωή.

«Κατευθυνόμουν στο ρεύμα προς Αθήνα και καθώς οδηγούσα απλά ακούω ένα μπαμ και μετά χάνω τις αισθήσεις μου και λιποθυμάω».

Ο 22χρονος Άγγελος, μέσα από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, προσπαθεί να θυμηθεί τι ακριβώς έγινε όταν τον παρέσυρε ασυνείδητος οδηγός την ώρα που οδηγούσε την μοτοσικλέτα του στη Λεωφόρο Μαραθώνος. Τα λόγια του βγαίνουν με δυσκολία.

«Είμαι βαριά τραυματισμένος, έχω ανυπόφορους πόνους, τα βράδια δεν κοιμάμαι ήρεμα, ξυπνάω από τους πόνους, το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο, το αυτί μου είναι κομμένο, έχω πάρα πολλές πληγές στο πρόσωπό μου».

Ο Άγγελος κάνει έκκληση μέσω του Star σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό για τον ασυνείδητο οδηγό που τον χτύπησε, να καταθέσει στις αρχές. «Εύχομαι να γίνω καλά, να περάσουν όλοι αυτοί οι πόνοι και όλο αυτό που περνάω αυτόν τον καιρό. Ελπίζω η αστυνομία να κάνει το καθήκον της, να βρει αυτόν που μου προκάλεσε αυτό το κακό», λέει.

Η Τροχαία έχει ήδη συγκεντρώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων της περιοχής, αλλά και μαρτυρίες.