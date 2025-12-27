Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας – «Είναι ένας αγώνας επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειές μας»

Στα μπλόκα, όπου γιόρτασαν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι τονίζουν πως δεν υποχωρούν, αλλά θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση του αγώνα τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι στις συνελεύσεις που πραγματοποιούν καθημερινά, «είναι ένας αγώνας επιβίωσης για εμάς και τις οικογένειές μας» και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει το trikalaopinion, στο μπλόκο του Λόγγου, σήμερα Σάββατο στις 7 το απόγευμα, συγκαλείται σύσκεψη με ξεκάθαρο στόχο την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.