Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Το μυστήριο των Χριστουγέννων – Οι γιορτές στη Νέα Υόρκη παίρνουν μια αναπάντεχη τροπή, σε ένα συγκλονιστικό θρίλερ από τη συγγραφέα Vicki Delany

Το Ρούντολφ της Νέας Υόρκης θεωρείται ο απόλυτος προορισμός των Χριστουγέννων, αφού εκεί τα γιορτάζουν όλο τον χρόνο. 

Τα φετινά Χριστούγεννα, όμως, παρά το χιόνι που πέφτει και το  εορταστικό πνεύμα που κυριαρχεί, ένα μυστήριο θα σκοτεινιάσει τη διάθεση όλων των κατοίκων. Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα της πόλης προετοιμάζεται πυρετωδώς για το ανέβασμα της Χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Ντίκενς σε εκδοχή μιούζικαλ, όμως οι αντιζηλίες και οι αντιπαλότητες ανάμεσα σε ηθοποιούς και συνεργείο δυσχεραίνουν τις πρόβες.

Η ένταση κορυφώνεται όταν μια από τις ηθοποιούς της ομάδας βρίσκεται νεκρή, και μάλιστα στο κατάστημα της Μέρι Γουίλκινσον, ιδιοκτήτριας του καταστήματος ειδών διακόσμησης Mrs. Claus’s Treasures.

Μήπως κάποιος προσπάθησε να τη βγάλει από τη μέση λόγω ανταγωνισμού;

Όλοι είναι ύποπτοι, μεταξύ άλλων η Αϊλίν, η μητέρα της Μέρι, και η Τζάκι, βοηθός της Μέρι στο κατάστημα και με μεγάλες φιλοδοξίες στον χώρο της υποκριτικής. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, αν δεν βρεθεί ο δολοφόνος, το Ρούντολφ δεν θα γιορτάσει Χριστούγεννα.

