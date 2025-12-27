Αθήνα: Οδηγός οχήματος επιχείρησε να τραβήξει όπλο με σφαίρα στη θαλάμη κατά αστυνομικών που τον κάλεσαν σε έλεγχο 

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη, βραδινές ώρες της Πέμπτης 25 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, 36χρονος αλλοδαπός οδηγός οχήματος που κατείχε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 36χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 36χρονος ακινητοποίησε το όχημα και μόλις οι αστυνομικοί τον προσέγγισαν, αυτός επιχείρησε να τραβήξει από το παντελόνι του πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν παρά την αντίστασή που προέβαλλε και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας για σχηματισμό δικογραφίας.

Το εν λόγω πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη κατασχέθηκε μαζί με γεμιστήρα και ακόμα 4 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

