Σε νέους αποκλεισμούς προχωρούν σήμερα οι αγρότες – Πώς θα ταξιδέψουν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς 

  • Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ οι αγρότες προχωρούν και σε κλείσιμο του τελωνείου των Ευζώνων.
  • Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου.
  • Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα τους και σκληραίνουν τη στάση τους μετά την εορταστική περίοδο, κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.
Με διαδοχικές συνελεύσεις στα μπλόκα οριστικοποιούν τις επόμενες κινήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση του αγώνα τους. Από τις 12 το μεσημέρι κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Αθήνα, στο βασικό μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί και στον κόμβο της Χαλκηδόνας για τρεις ώρες το απόγευμα. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι αγρότες προχωρούν και σε κλείσιμο του τελωνείου των Ευζώνων.

Επιπλέον, η αερογέφυρα στη Νίκαια θα κλείσει σήμερα Σάββατο, με τους αγρότες ετοιμάζουν τις προτάσεις τους για τη σύσκεψη στο Βασιλικό Μπλόκο.

Υπενθυμίζεται ότι η αερογέφυρα δόθηκε την Τετάρτη στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να διευκολύνει σημαντικά τη διέλευση των οχημάτων. Από σήμερα, ωστόσο, οι αγρότες αποφάσισαν ότι θα κλείσει εκ νέου, ενώ αναμένεται να ανοίξει και πάλι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τη Δευτέρα οι αγρότες τονίζουν ότι πρόκειται να κλείσουν τις παρακαμπτήριες οδούς, ενώ θα ανοίξουν και πάλι για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Την Πρωτοχρονιά, οι εκδρομείς θα μετακινηθούν όπως τα Χριστούγεννα, καθώς η αερογέφυρα θα είναι ανοιχτή και τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον κόμβο του Πλατυκάμπου που κινούνται από τη Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού και θα εισέρχονται πάλι στον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο του Κιλελέρ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κλείνει σήμερα στις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Σήμερα, θα κλείσει επ’ αόριστον από τις 12:00 το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ οι αγρότες προγραμματίζουν νέες δράσεις των υπόλοιπων μπλόκων της Θεσσαλονίκης. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, θα παραμείνει ανοιχτό.

Στη Χαλκηδόνα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του κόμβου επί της παλιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας μετά τις 15:00 για περίπου δύο με τρεις ώρες. Σήμερα θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη και στο Δερβένι και τα Πράσινα Φανάρια, ενώ στις 12:00 θα κλείσουν προσωρινά το τελωνείο των Ευζώνων χωρίς να έχει προγραμματιστεί η διάρκεια του αποκλεισμού.

Οι αγρότες καλούν τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να σταθούν στο πλευρό τους και να προσέλθουν στο μπλόκο την Κυριακή προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές και να πάρουν δύναμη ο ένας από τον άλλον.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr σήμερα οι αγρότες θα κλείσουν και την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας από της 18.00 έως τις 20.00.

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες

Όπως όλα δείχνουν, λοιπόν, μετά την εορταστική περίοδο οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους κλείνοντας ακόμη και παρακαμπτηρίους και λιμάνια.

Με συμβολικές δράσεις κλιμακώνουν Κυριακή και Δευτέρα οι αγρότες της Νίκαιας τις κινητοποιήσεις τους και από την Τρίτη επιστρέφουν στο μοτίβο των Χριστουγέννων για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Ο Ρίζος Μαρούδας, Πρ. Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προειδοποίησε ότι «θα πιέσουμε την κυβέρνηση τις επόμενες ήμερες για να δοθούν λύσεις. Αν δεν λυθούν χρόνια προβλήματα δεν κάνουμε πίσω».

Οι αγρότες όπως υποστηρίζουν θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με την Κυβέρνηση όταν λάβουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης απο τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 20 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται υπο επεξεργασία, ενώ θα υπάρξουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για φθηνότερο ρεύμα και επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία.

Αγρότες από όλη τη Δυτική Μακεδονία παραμένουν στο μπλόκο και σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους τις επόμενες ημέρες.

Χριστούγεννα στα μπλόκα

Τα μπλόκα των αγροτών παραμένουν σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες τρακτέρ παρατεταγμένα στις εθνικές οδούς, την ώρα που οι παραγωγοί προετοιμάζονται για κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Παρά την παρουσία τους στους δρόμους, οι αγρότες πέρασαν τις γιορτές στα μπλόκα, στήνοντας αυτοσχέδια χριστουγεννιάτικα ρεβεγιόν. Άναψαν φωτιές και, μαζί με τις οικογένειές τους, γιόρτασαν πάνω στις εθνικές οδούς, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

 

