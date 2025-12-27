Οι αθλητικές μεταδόσεις 27/12/2025

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Οι αγώνες της Premier League και τα παιχνίδια για την Greek Basketball League ξεχωρίζουν το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/12/2025):

12:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φενέρμπαχτσε – Μανίσα Turkish Basketball Super League

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Φιορεντίνα Serie A

14:30 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership 2025-26

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κάλιαρι Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Κόμο Serie A

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Κολοσσός – Μύκονος BetssonStoiximanGBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Άρης Betsson Stoiximan GBL

16:50 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League

17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Prime Λίβερπουλ – Γουλβς Premier League

17:00 Novasports Start Μπρέντφορντ – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 Novasports 4HD Γουέστ Χαμ – Φούλαμ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπέρνλι – Έβερτον Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λίβινγκστον – Σέλτικ Scottish Premiership 2025-26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Ηρακλής – Πανιώνιος Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Άιζεναχ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Άστον Βίλα Premier League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Σαμπάμπ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αμπερντίν – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Πίζα – Γιουβέντους Serie A

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Τυνησία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Αλβέρκα Liga Portugal

