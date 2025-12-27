Καιρός: Καταφθάνει η «ψυχρή εισβολή» με ισχυρούς βοριάδες – Πού θα σημειωθούν βροχές σήμερα

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025, με βοριάδες στο Αιγαίο, τοπικά έως και 7 μποφόρ. Αν και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή, θα πέσει πάλι την Δευτέρα και πλέον οι θερμοκρασίες θα είναι χειμωνιάτικες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και στα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει στους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά του 12 με 15 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική προβλέπονται παρωδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ανατολικά και κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι 4-5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι 2 βαθμούς χαμηλότεροι. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βορειοδυτική 5 μποφόρ με εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί 2 έως 10 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός, οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, όμως το πρωί θα έχει αρκετή ψύχρα και θα σημειωθούν και αρνητικές θερμοκρασίες στα βόρεια.

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 12 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά τμήματα μέχρι το μεσημέρι. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Θερμαϊκό τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική.

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική με πιθανότητα παροδικών βροχών στη Χαλκιδική. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 03 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα νοτιότερα τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να σημειωθεί ασθενής βροχή. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το μεσημέρι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα