Πόσο κόστισαν στην Τουρκία τα 12 μεταχειρισμένα C-130 που πήρε από τη Μεγάλη Βρετανία – Γιατί τα απέρριψε η Ελλάδα

Το βρετανικό υπουργείο άμυνας ανακοίνωσε το τελικό ποσό πώλησης των 12 μεταχειρισμένων C-130J στην Τουρκία, με την τιμή να περιλαμβάνει και το πακέτο συντήρησής τους, σε εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα το υπουργείο Άμυνας της χώρας πανηγυρίζει για την ενίσχυση 1.400 θέσεων εργασίας. Τα ίδια αεροπλάνα τα είχε απορρίψει η Πολεμική μας Αεροπορία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε τα στοιχεία για τις αμυντικές εξαγωγές του 2025. Η δήλωση σημείωσε ότι έχουν επιτευχθεί τα υψηλότερα στοιχεία εξαγωγών από την έναρξη των καταγραφών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση υπέγραψε αμυντικές συμφωνίες αξίας άνω των 20 δισεκατομμυρίων λιρών σε ένα μόνο έτος, υποστηρίζοντας χιλιάδες ειδικευμένους εργαζόμενους και εταιρείες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Αναθεώρησης Άμυνας (SDR), το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θεωρεί τις εξαγωγές ως κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, υπέγραψε κρίσιμες συμφωνίες με την Τουρκία για το 2025, σύμφωνα με τους στόχους του για ενίσχυση των σχέσεων με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Σε αυτό το πλαίσιο, ξεχωρίζουν οι συμφωνίες με την Τουρκία για μεταγωγικά αεροσκάφη C-130J και μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon.

Όσον αφορά στη συμφωνία που αποσκοπεί στην αύξηση της χωρητικότητας του στόλου μεταφορικών αεροσκαφών της Τουρκίας, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η πώληση 12 μεταχειρισμένων μεταφορικών αεροσκαφών C-130J στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ενός πακέτου αξίας άνω των 550 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 743 εκατομμυρίων δολαρίων). Αναφέρθηκε επίσης ότι η πώληση αυτή διασφαλίζει τη διατήρηση 1.400 θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού στο Κέιμπριτζ.

Στο δελτίο Τύπου του βρετανικού υπουργείου άμυνας αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Η μεγαλύτερη συμφωνία για μαχητικά αεροσκάφη μιας γενιάς έχει εξασφαλίσει 20.000 περισσότερες θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πώληση 20 κορυφαίων παγκοσμίως αεροσκαφών Typhoon στην Τουρκία έχει συνεισφέρει 8 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία και έχει ενισχύσει τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ».

Αυτές οι συμφωνίες κορυφώνονται με την εξαγωγή και πώληση 12 αεροσκαφών C-130 στην Τουρκία. Η συνολική αξία αυτής της πώλησης για την αμυντική βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Όμιλο Marshall Aerospace Group υπερβαίνει τα 550 εκατομμύρια λίρες και διασφαλίζει τη διατήρηση 1.400 εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στο Κέιμπριτζ.

Η πορεία προμήθειας του C-130J στην Τουρκία έγινε γνωστή για πρώτη φορά το 2024, οπότε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ξεκίνησε τις συνομιλίες με το Ηνωμένο Βασίλειο για την προμήθεια μεταχειρισμένων αεροσκαφών C-130J, τα οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έθετε προς πώληση.

Παρά το γεγονός ότι η αγορά επιπλέον μεταγωγικών αεροσκαφών A400M από την Airbus ήταν στο τραπέζι, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει ο τουρκικός ιστότοπος Defence Turk τον Αύγουστο του 2024, η Τουρκία είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για τα αεροσκάφη C-130J αντί για τα A400M, φτάνοντας στα τελικά στάδια της συμφωνίας. Κι ο λόγος ήταν κυρίως η στάση της Γαλλίας έναντι της Τουρκίας, εν αντιθέσει με την Μεγάλη Βρετανία, με την οποία υπάρχει απροκάλυπτη πλέον εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας ακόμη και σε βιομηχανικό επίπεδο.

Η Ελλάδα

Όπως είχαμε γράψει εκτενώς κατά καιρούς στο enikos.gr και ειδικά στις αρχές του 2024, η Πολεμική Αεροπορία έχει εξετάσει εκτενώς τις περιπτώσεις των βρετανικών C-130J. Το κόστος απόκτησης των 12 μεταχειρισμένων ισούτο με εκείνο της αγοράς 6 καινούργιων μεταγωγικών του τύπου.

Όμως, όπως είχαμε αποκαλύψει, είχε μεταβεί κλιμάκιο της ΠΑ στην Μ. Βρετανία, το οποίο και εξέτασε εξονυχιστικά την κατάσταση των αεροσκαφών. Διαπιστώθηκε ότι ήταν αρκετά ταλαιπωρημένα από τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν. «Κάποια από αυτά ήταν λιωμένα από τη χρήση» μας είχε ειπωθεί χαρακτηριστικά.

Αν και το κόστος για την προμήθεια των 6 νέων C-130J είναι διόλου χαμηλό – περίπου 760 εκατ. ευρώ – οι οικονομοτεχνικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας δείχνουν ότι σε βάθος δεκαετίας το κόστος χρήσης τους βγαίνει σχεδόν το ίδιο με το αντίστοιχο ενός αναβαθμισμένου, το οποίο θα χρειαστεί εκ νέου χρήματα για αναβάθμιση ώστε να είναι γι’ ακόμη 10 χρόνια λειτουργικό.

Ένα από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα “J” είναι ότι η κατασκευάστρια εταιρεία των κινητήρων Rolls Royce βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης τους και για την χρήση «πράσινου αεροπορικού καυσίμου».

Η αμερικανική πολεμική αεροπορία USAF, που επιχειρεί με το “J” εδώ και 20 χρόνια έχει ορίσει ως ταβάνι της επιχειρησιακής του ζωής τα 50 χρόνια και τα 40 ως το σημείο αναβάθμισης.

Στα ενδιαφέροντα είναι ότι μπορούν να πάρουν ένα ειδικό κιτ που τοποθετείται κι αφαιρείται εύκολα, με το οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης, αν κι έχουν ένα μειονέκτημα ως προς την διαδικασία της υδροληψίας, δεδομένου ότι αυτή πραγματοποιείται αφότου έχει προσγειωθεί.

Επιπλέον, ένα πλεονέκτημα που παρουσιάζει η προμήθειά τους από την Ελλάδα είναι ότι καλύπτεται το 25% της βιομηχανικής συμμετοχής, που το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει θέσει ως προϋπόθεση, αφού το 28% της ατράκτου του αεροσκάφους κατασκευάζεται στην ΕΑΒ, η οποία και στέλνει τα τμήματα εν συνεχεία στο εργοστάσιο της Marietta στην Georgia των ΗΠΑ, όπου γίνεται η τελική συναρμολόγηση. Επιπλέον, η ΕΑΒ είναι πιστοποιημένη και για την συντήρηση των αεροσκαφών.