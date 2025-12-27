Ηράκλειο: Έπεσαν μπαλωθιές σε γλέντι ανήμερα των Χριστουγέννων – Συνελήφθη 38χρονος

  • Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στο Ηράκλειο.
  • Οι πυροβολισμοί ρίφθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε οικία, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα.
  • Κατά την έρευνα στην οικία του 38χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας. Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα που κατηγορείται για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων στο Ηράκλειο, προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί στο Ηράκλειο.

Όπως προέκυψε, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε σπίτι, ανήμερα των Χριστουγέννων, ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 38χρονου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μια βολίδα και ένας κάλυκας.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

