Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Την νέα χρονιά η πανελλαδική σύσκεψη 

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, με τους ίδιους να έχουν προχωρήσει σήμερα Σάββατο σε νέους αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων.

Παράλληλα, τα επόμενά τους βήματα έως την Πρωτοχρονιά αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στο μπλόκο της Νίκαιας έξω από τη Λάρισα, στη σύσκεψη που έγινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου.

Έκλεισε το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Αναλυτικά, έκλεισε το μεσημέρι το ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα στα Μάλγαρα, σύμφωνα με τη voria.gr. Οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλονίκης που είχαν αφήσει ανοιχτή τη διέλευση για την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων προχώρησαν σήμερα στον αποκλεισμό των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, λέγοντας πως αυτός θα είναι επ΄αόριστον.

Μπλόκα στους μεθοριακούς σταθμούς της Μακεδονίας

Ανάλογη κινητοποίηση αναμένεται και στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα στις Σέρρες, καθώς και σε αυτόν της Νίκης στη Φλώρινα, σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Για ένα τρίωρο από τις 14.00 ως τις 17.00 κλείνουν οι αγρότες της Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη και τα δύο ρεύματα στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, ενώ και στο Δερβένι θα γίνει αύριο συμβολικός αποκλεισμός.

Στα Πράσινα Φανάρια γίνεται σύσκεψη αυτή την ώρα αγροτών από την ανατολική Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Μακεδονίας και για αύριο διοργανώνεται συναυλία με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Υπενθυμίζεται πως η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής είναι κλειστή και η πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» γίνεται μέσω της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών.

Στη Φλώρινα αγρότες της δυτικής Μακεδονίας έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου, όπου άφησαν μήλα και ένα δέμα κοπριάς.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στη Νίκαια – Την νέα χρονιά η πανελλαδική σύσκεψη

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους φαίνεται πως προσανατολίζονται οι αγρότες της Νίκαιας. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου, όπου συζητήθηκαν αναλυτικά οι επόμενες κινήσεις και δράσεις έως και την Τρίτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη μία το μεσημέρι έκλεισαν την αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Το μέτρο αυτό αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και θα δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο προγραμματίζεται το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους, επιδιώκοντας να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων, ώστε να προσέλθουν στον διάλογο.

Παράλληλα, έχει ληφθεί απόφαση να πραγματοποιηθεί πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών με τη νέα χρονιά, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα καθοριστούν το προσεχές διάστημα, με στόχο τον περαιτέρω συντονισμό των κινητοποιήσεων.

«Δεν κάνουμε πίσω»

«Δε θα περάσει τίποτε, ούτε προς Θεσσαλονίκη, ούτε και προς την Αθήνα» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, σύμφωνα με το onlarissa.

κ. Μαρούδας επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης λέγοντας πως «γυρίζει μπούμερανγκ κάθε προσπάθειά της να στρέψει τον ελληνικό λαό απέναντί μας. Όλα τα στρώματα της κοινωνίας μας στηρίζουν».

Την κατηγόρησε επίσης πως «δεσμεύει λογαριασμούς αγροτών επειδή βρίσκονται στα μπλόκα. Κάποιοι δεν κάνουν ούτε καν δηλώσεις ΟΣΔΕ. Δεν πρόκειται να μας φοβίσουν αυτές οι πρακτικές σε καμία περίπτωση. Η απόφασή μας είναι αγώνας επιβίωσης και η επιβίωσή μας είναι η κόκκινη γραμμή στην οποία δεν κάνουμε πίσω».

Ο Λαρισαίος αγροτοσυνδικαλιστής απάντησε στα περί ικανοποίησης των περισσοτέρων αιτημάτων που υποστηρίζει η κυβέρνηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στείλαμε 14 αιτήματα στη σύσκεψη της Νίκαιας, από τα 14 αιτήματα δεν έχει ικανοποιηθεί ούτε ένα. Ούτε αυτά τα αιτήματα που δεν απαιτούν να ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ».

Δείτε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μαρούδας:

Έκλεισαν το τελωνείο των Ευζώνων – Ένταση μεταξύ αγροτών και οδηγού

Λίγο μετά τις 12μμ οι αγρότες του Κιλκίς έκλεισαν τα έκλεισαν τα σύνορα των Ευζώνων και την είσοδο και την έξοδο στη Χώρα και θα μείνουν κλειστά τα σύνορα μέχρι τις 4. Στη συνέχεια θα ανοίξουν και θα ξανακλείσουν στις 6 με 10 το βράδυ και θα μείνουν ανοικτά όλο το βράδυ. Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί και αύριο, σύμφωνα με τους αγρότες, ενώ το Τελωνείο του Προμαχώνα έκλεισε επ’ αόριστον για τα φορτηγά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξε για λίγο ένταση μεταξύ των αγροτών και ενός οδηγού από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει το μπλόκο και να περάσει στη χώρα.

Τελικά επικράτησε η λογική και λίγο νωρίτερα από αυτό το συμβάν υπήρξε για μερικά λεπτά ένταση με μία οδηγό, η οποία προσπάθησε να βγει από τη χώρα την ώρα του μπλόκου. Η οδηγός μίλησε με άσχημο τρόπο προς τους αγρότες, λέγοντας ότι δεν την αφήνουν να πάει να βάλει βενζίνη στη γειτονική χώρα και να γυρίσει.

Το απόγευμα κλείνουν την Περιμετρική Πατρών

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες στην Πάτρα, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν αργότερα το απόγευμα την Περιμετρική Οδό Πατρών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, καθώς η μπάρα παραμένει ανοιχτή, ωστόσο οι συνδικαλιστές δηλώνουν πως προσανατολίζονται σε αποκλεισμό με τον ίδιο τρόπο που είχε εφαρμοστεί ξανά.

Όπως τονίζουν οι αγρότες, στόχος είναι να ασκηθεί πίεση χωρίς να διακοπεί πλήρως η εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Σε ό,τι αφορά το Αγγελόκαστρο, δεν προβλέπεται αποκλεισμός. Η κυκλοφορία θα συνεχιστεί κανονικά με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ δεν υπάρχει πρόθεση να κλείσει εκ νέου η Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Έτσι, το μοναδικό σημείο στο οποίο αναμένεται να υπάρξει παρέμβαση είναι η Περιμετρική Πατρών, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία μέσα στην πόλη, όπως είχε συμβεί και σε προηγούμενες κινητοποιήσεις.

Το αγροτικό μπλόκο Ροδόπης έκλεισε ξανά την Εγνατία Οδό

Μετά την απόφασή τους από την περασμένη Δευτέρα ενόψει των Χριστουγέννων να ανοίξουν το μπλόκο τους επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα προς Ξάνθη, οι αγρότες της Ροδόπης επανήλθαν σήμερα στο σημείο, και από τις 11:00 έχουν αποκλείσει και πάλι την κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα.

Έτσι οι οδηγοί κατευθύνονται στην έξοδο της Κομοτηνής και συνεχίζουν την πορεία τους είτε από την παλαιά εθνική οδό (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο της Εγνατίας μπορούν να ξαναμπούν στον αυτοκινητόδρομο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είναι σε ισχύ

Με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 12:45 σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαιας, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

i ) Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,

είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020),

είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686)

και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

– Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Γ) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.