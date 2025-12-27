Έλλειψη ύπνου: Διατροφολόγος προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους – Φλεγμονή, διαβήτης και δυσκοιλιότητα

Ο ποιοτικός ύπνος είναι το «καύσιμο» του οργανισμού μας, όμως οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας μας κάνουν συχνά να τον παραμελούμε. Τι συμβαίνει όμως στο σώμα μας όταν οι ώρες ξεκούρασης μειώνονται; Από την αύξηση της κορτιζόλης μέχρι την επίμονη δυσκοιλιότητα, οι επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου είναι πιο σοβαρές από όσο νομίζουμε.

Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία από την έλλειψη ύπνου

Η σημασία του ύπνου δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται 7 έως 9 ώρες ύπνου καθημερινά για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Ωστόσο, ο σύγχρονος τρόπος ζωής συχνά μας αναγκάζει να θυσιάζουμε τον ποιοτικό ύπνο για χάρη της εργασίας ή της ψυχαγωγίας.

Η διατροφολόγος Deepsikha Jain υπογραμμίζει τη σημασία του επαρκούς ύπνου για την καλή λειτουργία του οργανισμού και προειδοποιεί για τους πιθανούς κινδύνους από την έλλειψη ποιοτικής ξεκούρασης. Σύμφωνα με την ειδικό, η έλλειψη ύπνου συνδέεται με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, όπως:

Αυξημένη φλεγμονή : Η έλλειψη ύπνου πυροδοτεί προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες στο σώμα. Αυτό εξασθενεί το ανοσοποιητικό και, όπως εξηγεί η ειδικός. «Το σώμα σας αρχίζει να πολεμά εναντίον σας αντί να σας προστατεύει».

: Η έλλειψη ύπνου πυροδοτεί προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες στο σώμα. Αυτό εξασθενεί το ανοσοποιητικό και, όπως εξηγεί η ειδικός. «Το σώμα σας αρχίζει να πολεμά εναντίον σας αντί να σας προστατεύει». Δυσκοιλιότητα και πεπτικά προβλήματα : Το πεπτικό σύστημα χρειάζεται ανάπαυση. «Όταν δεν κοιμάστε αρκετά, αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να επιβραδύνει την κίνηση των αποβλήτων στο σώμα σας προκαλώντας δυσκοιλιότητα».

: Το πεπτικό σύστημα χρειάζεται ανάπαυση. «Όταν δεν κοιμάστε αρκετά, αυτό μπορεί στην πραγματικότητα να επιβραδύνει την κίνηση των αποβλήτων στο σώμα σας προκαλώντας δυσκοιλιότητα». Υψηλότερος κίνδυνος για διαβήτη τύπου 2: Οι πιθανότητες να διαγνωστεί κάποιος με διαβήτη τύπου 2 αυξάνονται με τη μείωση του χρόνου ύπνου. Η έλλειψη ύπνου αυξάνει τα επίπεδα κορτιζόλης, η οποία με τη σειρά της κάνει το σώμα πιο ανθεκτικό στην ινσουλίνη.

Ποια είναι η καλύτερη στάση ύπνου για εσάς;

Η Dr. Rachel Salas, νευρολόγος ύπνου στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, δίνει χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξετε τη σωστή θέση ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Για ροχαλητό και υπνική άπνοια: Η καλύτερη λύση είναι ο ύπνος στο πλάι ή μπρούμυτα, καθώς βοηθά στη διάνοιξη των αεραγωγών.

Για γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και καούρες: Προτιμήστε να κοιμάστε στην αριστερή πλευρά. Ο ύπνος στη δεξιά πλευρά συχνά επιδεινώνει τα συμπτώματα.

Για την πρόληψη ρυτίδων: Ο ύπνος ανάσκελα είναι ο ιδανικός, καθώς αποφεύγεται η πίεση του προσώπου στο μαξιλάρι.

Για πόνους στον αυχένα και την πλάτη: Ο ύπνος ανάσκελα μπορεί να βοηθήσει, αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε ποια θέση προσφέρει τη μεγαλύτερη ανακούφιση.