Νέα διάσωση 108 μεταναστών ανοιχτά της Γαύδου – 830 συνολικά παραμένουν στην Αγυιά

  • Λέμβος με 108 μετανάστες εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες στα 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από παραπλέον πλοίο σημαίας Αλγερίας.
  • Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς Χανίων. Πλέον συνωστίζονται 830 μετανάστες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
  • Η κατάσταση έχει επανέλθει και πάλι σε κρίσιμο επίπεδο, καθώς η δυσκολία διαχείρισης του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Αδιάκοπες για ακόμα μία νύχτα είναι οι μεταναστευτικές αφίξεις στα νότια της Κρήτης. Λέμβος με 108 μετανάστες εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες στα 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από παραπλέον πλοίο σημαίας Αλγερίας, στο οποίο και μετεπιβιβάστηκαν.

Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και από εκεί στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς Χανίων, όπου μαζί με τους συγκεντρωμένους από παλαιότερες διασώσεις, πλέον συνωστίζονται 830 μετανάστες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κατάσταση έχει επανέλθει και πάλι σε κρίσιμο επίπεδο καθώς σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η δυσκολία διαχείρισης του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

 

