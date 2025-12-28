Σορός γυναίκας εντοπίστηκε σε βραχώδη ακτή στη Σάμο – Εξετάζεται εάν ανήκει σε αγνοούμενη από το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου 

  • Σορός γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου σε βραχώδη ακτή του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Κοντακαίικα της Σάμου.
  • Οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στη γυναίκα που αγνοείται μετά το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου, το οποίο σημειώθηκε στην ίδια περιοχή.
  • Το Λιμεναρχείο Σάμου διερευνά την υπόθεση, έχοντας παραγγείλει νεκροψία-νεκροτομή. Τα αποτελέσματά της αναμένεται να ρίξουν «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου και να συμβάλουν στην ταυτοποίηση της σορού.
Σε βραχώδη ακτή του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Κοντακαίικα της Σάμου, εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου σορός γυναίκας, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στη γυναίκα που αγνοείται μετά το ναυάγιο της 16ης Δεκεμβρίου, το οποίο σημειώθηκε στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες και στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Καρλοβασίου, τα οποία προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Την υπόθεση διερευνά το Λιμεναρχείο Σάμου, το οποίο έχει ξεκινήσει προανάκριση, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Τα αποτελέσματά της αναμένεται να ρίξουν «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου και να συμβάλουν στην ταυτοποίηση της σορού.

