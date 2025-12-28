Σοκ στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

Σοκ στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, ένας ηλικιωμένος άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του στου Γκύζη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρει τραύματα στον λαιμό.

Όλα φέρεται να ξεκίνησαν από έναν καβγά που είχε το ζευγάρι στο υπόγειο διαμέρισμα όπου διαμένουν στην οδό Λοκρίδος. Ο άνδρας φέρεται να την μαχαίρωσε στον λαιμό, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν τον θάνατό του.