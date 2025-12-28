Εμπρηστική επίθεση στην Καισαριανή: Κάηκαν 7 οχήματα – Δείτε βίντεο 

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έπεσαν 7 οχήματα στην Καισαριανή, με τα τρία να είναι φορτηγά της ίδια εταιρείας. Βίντεο ντοκουμέντο από το συμβάν βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, στόχος ήταν 3 φορτηγά μιας εταιρείας. Η φωτιά, γρήγορα επεκτάθηκε και σε 4 ΙΧ τα οποία ήταν σταθμευμένα.

Όπως είπαν κάτοικοι της περιοχής, γύρω στις 4:10 τα ξημερώματα άκουσαν 3 απανωτές εκρήξεις και στη συνέχεια είδαν τις φλόγες να έχουν επεκταθεί σε οχήματα αλλά και σε ένα δέντρο.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν εντοπιστεί ευρήματα κάποιου εμπρηστικού μηχανισμού.

Οι εκτιμήσεις που κάνουν οι Αρχές είναι για κάποιο εύφλεκτο υγρό το οποίο είχε τοποθετηθεί στα οχήματα και έτσι ξέσπασε η φωτιά, με την έρευνα να είναι σε εξέλιξη.

«Ξαφνικά ξύπνησα από θορύβους, βγήκα στο μπαλκόνι νομίζοντας ότι κλέβουν αυτοκίνητα και είδα τεράστιες φωτιές», τόνισε κάτοικος της περιοχής.

Δείτε το βίντεο: