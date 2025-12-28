Αγρότες: Διακόπτεται εκ νέου η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων στον κόμβο του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων

  • Την ενίσχυση του μπλόκο στον κόμβο του Ορμενίου με διακοπή στο σημείο της κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές» αποφάσισαν οι αγρότες του Βορείου Έβρου.
  • Παράλληλα, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων του Βορείου Έβρου αποφάσισαν τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρωί της Τρίτης στο Διδυμότειχο.
  • Στο νότιο τμήμα του νομού, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση των τρακτέρ στο ΚΤΕΛ Φερών το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να κατευθυνθούν προς το Τελωνείο των Κήπων για ενίσχυση του υφιστάμενου μπλόκου.
κοινωνία

Την ενίσχυση του μπλόκο στον κόμβο του Ορμενίου με διακοπή στο σημείο της κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές» καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου το πρωί της Τρίτης στο Διδυμότειχο αποφάσισαν ομόφωνα -όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους- τα μέλη των αγροτικών συλλόγων του Βορείου Έβρου.

Στο νότιο τμήμα του νομού, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση των τρακτέρ στο ΚΤΕΛ Φερών το απόγευμα της Δευτέρας προκειμένου να κατευθυνθούν στη συνέχεια συντονισμένα προς το Τελωνείο των Κήπων για ενίσχυση του υφιστάμενου μπλόκου.

16:10 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

15:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

15:15 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

15:04 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

