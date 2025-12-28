Οι αγρότες της Εύβοιας άνοιξαν τα διόδια των Αφιδνών – Περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα

Σύνοψη από το

  • Oι αγρότες της Εύβοιας, συντονισμένοι και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Στερεάς, άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.
  • Τη συγκεκριμένη κίνηση την είχαν προαναγγείλει και εντάσσεται στις μορφές πίεσης προς την κυβέρνηση, διεκδικώνοντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
  • Ο επικεφαλής του μπλόκου της Κηρίνθου, Μπάμπης Τσιβίκας, δήλωσε πως «η Στερεά Ελλάδα, συνεχίζει πιο δυνατά, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μέχρι τη νίκη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΥΒΟΙΑ

αγρότες της Εύβοιας, συντονισμένοι και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, βρίσκονται απόγευμα της Κυριακής στα διόδια των Αφιδνών, όπου άνοιξαν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα – Πού έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων 

Τη συγκεκριμένη κίνηση την είχαν προαναγγείλει και εντάσσεται στις μορφές πίεσης προς την κυβέρνηση, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

“Ανοίγουμε τις μπάρες εδώ στις Αφίδνες και δίνουμε το στίγμα ότι η Στερεά Ελλάδα, συνεχίζει πιο δυνατά, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μέχρι τη νίκη”, είπε ο επικεφαλής του μπλόκου της Κηρίνθου Μπάμπης Τσιβίκας.

 

18:18 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Καραμπόλα 5 οχημάτων στο ύψος της Πάχης, στο ρεύμα προς Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/12), στο ύψος της Πάχης Μεγαρέω...
18:09 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων στη Λαμίας – Αθηνών και στους παραδρόμους – Δείτε βίντεο από drone

Μετ΄ εμποδίων πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων από το μεσημέρι της...
16:10 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γκύζη: Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Με τραύματα στο λαιμό νοσηλεύεται η 67χρονη

Ιδιόχειρο σημείωμα άφησε προτού αυτοκτονήσει, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την σύζυγό του στον λαι...
15:41 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Δράμα: Συνελήφθησαν 4 Βούλγαροι για παράνομη μεταφορά προβάτων

Στη σύλληψη τεσσάρων υπηκόων Βουλγαρίας προχώρησε η ΕΛ.Σ. στη Δράμα, στο πλαίσιο των αυξημένων...
