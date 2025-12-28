Οι αγρότες της Εύβοιας άνοιξαν τα διόδια των Αφιδνών – Περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα

Oι αγρότες της Εύβοιας, συντονισμένοι και με τα υπόλοιπα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, βρίσκονται απόγευμα της Κυριακής στα διόδια των Αφιδνών, όπου άνοιξαν τις μπάρες επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Τη συγκεκριμένη κίνηση την είχαν προαναγγείλει και εντάσσεται στις μορφές πίεσης προς την κυβέρνηση, διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

“Ανοίγουμε τις μπάρες εδώ στις Αφίδνες και δίνουμε το στίγμα ότι η Στερεά Ελλάδα, συνεχίζει πιο δυνατά, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας μέχρι τη νίκη”, είπε ο επικεφαλής του μπλόκου της Κηρίνθου Μπάμπης Τσιβίκας.