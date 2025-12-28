Εκεχειρία Ταϊλάνδης – Καμπότζης: Ο Τραμπ συγχαίρει τους ηγέτες των δύο χωρών – «Ίσως οι ΗΠΑ να έχουν γίνει τα πραγματικά Ηνωμένα Έθνη»

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, οι οποίοι κατέληξαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός χθες Σάββατο για τη συνοριακή τους σύγκρουση.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Θέλω να συγχαίρω αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν».
  • Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», επικρίνοντας τον ΟΗΕ ότι «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα τους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, οι οποίοι κατέληξαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός χθες Σάββατο για τη συνοριακή τους σύγκρουση, η οποία άφησε τουλάχιστον 47 νεκρούς και σχεδόν ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

«Θέλω να συγχαρώ αυτούς τους δύο σπουδαίους ηγέτες για το λαμπρό έργο τους στην επίτευξη αυτής της γρήγορης και πολύ δίκαιης κατάληξης», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι περήφανες που βοήθησαν» σε αυτό το ζήτημα.

«Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν γίνει τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε ο Τραμπ, μιλώντας πριν από τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αργότερα σήμερα και επαινώντας τον δικό του υποτιθέμενο ρόλο στην επίλυση αρκετών συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο.

Ο ΟΗΕ, υποστήριξε, «έχει προσφέρει πολύ μικρή βοήθεια σε οποιαδήποτε από αυτές τις συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής που εκτυλίσσεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2026

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Ποιοι μπορούν να μετακινούνται χωρίς εισιτήριο ή και ποιοι με μειωμένο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:03 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

LIVE: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – «Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μία συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στ...
18:57 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από την συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη...
17:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασε στη Φλόριντα ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει...
17:13 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας»

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα