Μπριζίτ Μπαρντό: Η επίσκεψή της στην Ελλάδα και τα μπάνια στην Ύδρα – Η γνωριμία της με τον Γιάννη Σπανό

Μπριζίτ Μπαρδό: Η επίσκεψή της στην Ελλάδα και τα μπάνια στην Ύδρα – Η γνωριμία της με τον Γιάννη Σπανό

  • Η Μπριζίτ Μπαρντό είχε επισκεφθεί τη χώρα μας τον Αύγουστο του 1969, φτάνοντας στην Αθήνα και διαμένοντας στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης πριν αναχωρήσει για κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Τα περιοδικά της εποχής κάλυψαν εκτενώς την άφιξή της και την εντυπωσιακή της εμφάνιση.
  • Η θρυλική «Μπεμπέ» γνώρισε τον συνθέτη Γιάννη Σπανό στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν εκείνος δούλευε ως πιανίστας και έπαιζε πλάι σε μεγάλα ονόματα της γαλλικής μουσικής. Η Γαλλίδα ντίβα αναζητούσε την καλλιτεχνική έκφραση και μέσα από το τραγούδι.
  • Ο Γιάννης Σπανός μελοποίησε το «Sidonie», το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε η Μπριζίτ Μπαρντό το 1962, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με ακόμη τρία τραγούδια, τα «Les amis de la musique», «Rose d’eau» και «Une histoire de plage», που κυκλοφόρησαν το 1963.
Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα (28/12), είχε επισκεφθεί τη χώρα μας στις 11 Αυγούστου του 1969, οπότε και έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, μαζί με τον σύντροφό της αλλά και δύο φίλες της, με προορισμό τον «Αστέρα» Βουλιαγμένης, όπου έμειναν για λίγες ημέρες.

Μπριζίτ Μπαρντό: Οι απογοητεύσεις στη ζωή της και ο μόνος αγώνας που ήθελε να δώσει – «Ήμουν πολύ χαρούμενη, πολύ πλούσια και πολύ δυστυχισμένη»

Όπως ήταν επόμενο, τα περιοδικά της εποχής προχώρησαν σε εκτενή ρεπορτάζ και αφιερώματα τόσο για την άφιξή της, όσο και για την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ροζ καρό μπικίνι και τεράστιο καπέλο.

Λίγες ημέρες αργότερα αναχώρησε για σύντομη κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά με πολυτελές ιστιοφόρο, με τους δημοσιογράφους να επιχειρούν να την απαθανατίσουν, ακόμη και από κατάρτια καϊκιών.

Σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τότε, η θρυλική Μπε – Μπε διασκεδάζει στη Λαγουδέρα της Ύδρας, παρέα με φίλους αλλά και γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο.

Μία άλλη φωτογραφία της, επίσης προκάλεσε σχόλια. Ήταν όταν κατά την παραμονή της στον Αστέρα, η σταρ πήγε για βόλτα στην Πλάκα, όπου και περπάτησε ξυπόλητη.

ΜΠΑΡΝΤΟ

Όταν η Μπριζίτ Μπαρντό τραγούδησε Γιάννη Σπανό

Ο συνθέτης Γιάννης Σπανός βρέθηκε στο Παρίσι στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Δούλευε ως πιανίστας, με αποτέλεσμα να γνωρίσει και τη θρυλική «Μπεμπέ».

Αρχικά, ο Σπανός έπαιζε για μεγάλα ονόματα της αριστερής όχθης του Σηκουάνα στο τραγούδι. Ξεκίνησε να συνοδεύει στο καμπαρέ την Κόρα Βοκέρ, της οποίας ο σύζυγος, Μισέλ Βοκέρ, υπέγραφε την τεράστια επιτυχία της Εντίθ Πιάφ, «Non, Je ne regrette rien».

Αργότερα είχε την τιμή να παίξει πλάι στον θρύλο της γαλλικής μουσικής, Σερζ Γκένζμπουργκ, αλλά και μεγάλου έρωτα και της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ζαν Μαξ Ριβιέρ, αυτό ήταν το όνομα του ανθρώπου που θα έφερνε σε επαφή τον Γιάννη Σπανό με την Μπριζίτ Μπαρντό. Η Γαλλίδα ντίβα είχε ήδη δέκα χρόνια λαμπερής καριέρας στον κινηματογράφο αλλά αναζητούσε την καλλιτεχνική έκφραση και μέσα από το τραγούδι, καθώς, όπως έλεγε, τραγουδώντας ένιωθε περισσότερο ο εαυτός της.

Ο Γιάννης Σπανός έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τους Γάλλους ποιητές, όπως ο Σαρλ Κρο, ο Ρομπέρ Ντεσνό και ο Πιερ Σεγκέρ, μελοποιώντας ορισμένα από τα πιο όμορφα ποιήματά τους. Ανάμεσά τους και το τραγούδι Sidonie, το πρώτο που ηχογράφησε σε 45αρι η Μπριζίτ Μπαρντό το 1962.

Η Μπριζίτ Μπαρντό με μια κιθάρα στα χέρια, ερμηνεύει το κομμάτι Sidonie στην ταινία Vie Privee, πλάι στον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι.

Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία και έτσι, Σπανός και Μπαρντό συναντώνται ξανά για ακόμη τρία τραγούδια, τα «Les amis de la musique», «Rose d’eau» και «Une histoire de plage», όλα με στίχους του Γάλλου ποιητή J.M. Rivière, που κυκλοφόρησαν το 1963.

