Τι αποκαλύπτει η ημέρα της εβδομάδας που γεννηθήκατε για την προσωπικότητά σας

Ξέρατε ότι η ημέρα που γεννηθήκατε σας συνδέει με έναν συγκεκριμένο πλανήτη που θα σας επηρεάζει σε όλη σας τη ζωή; Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι ανέθεσαν κάθε ημέρα της εβδομάδας σε έναν συγκεκριμένο πλανήτη, γι’ αυτό και υπάρχει η παροιμία:

«Το παιδί που γεννιέται την Δευτέρα είναι όμορφο στο πρόσωπο, το παιδί που γεννιέται την Τρίτη είναι γεμάτο χάρη, το παιδί που γεννιέται την Τετάρτη είναι γεμάτο λύπη, το παιδί που γεννιέται την Πέμπτη έχει μακρύ δρόμο μπροστά του, το παιδί που γεννιέται την Παρασκευή είναι στοργικό και δοτικό, το παιδί που γεννιέται το Σάββατο δουλεύει σκληρά για να ζήσει, αλλά το παιδί που γεννιέται την Κυριακή είναι όμορφο, σοφό, καλό και χαρούμενο.»

Οι ενέργειες κάθε πλανήτη θα επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας και τη συμπεριφορά σας, καθώς και τη βασική σας οπτική για τη ζωή. Θα συναντήσετε θέματα που συνδέονται με τον πλανήτη που κυβερνά την ημέρα της γέννησής σας σε όλη σας τη ζωή.

Τι αποκαλύπτει η μέρα που γεννηθήκατε για την προσωπικότητά σας – Τα μοναδικά σας χαρακτηριστικά ανάλογα με τον κυρίαρχο πλανήτη”

Η Δευτέρα είναι η ημέρα που κυβερνάται από τη Σελήνη. Σύμφωνα με την δημιουργό περιεχομένου στο TikTok, Astrokit που ειδικεύεται σε θέματα αστρολογίας, «αν γεννηθήκατε τη Δευτέρα, είστε άτομα που μπορεί να είναι ευαίσθητα ή συναισθηματικά. Μπορεί να εκτιμάτε πολύ την ιδιωτικότητα και την άνεση, ενώ η διαίσθηση καθοδηγεί πολλές από τις αποφάσεις σας».

Ο πλανητικός κυβερνήτης της Σελήνης είναι ο Καρκίνος, το πιο ευαίσθητο από τα ζώδια. Συνήθως συνδέουμε τη Σελήνη με τις μεταβαλλόμενες διαθέσεις, καθώς η Σελήνη αλλάζει ζώδιο κάθε 48 ώρες. Επίσης, συνδέεται με τη φροντίδα, τη μητρότητα, τη φροντίδα των άλλων και τις οικογενειακές υποθέσεις.

Δεδομένου ότι η Σελήνη είναι τόσο μεταβαλλόμενη, αυτή δεν είναι η καλύτερη μέρα για να ξεκινήσετε κάτι νέο, εκτός αν είστε ανοιχτοί σε μελλοντικές αλλαγές. Είναι μια υπέροχη μέρα για να συναντήσετε γυναίκες και να ασχοληθείτε με ζητήματα που αφορούν το σπίτι.

Η Τρίτη κυβερνάται από τον Άρη. «Αν γεννηθήκατε Τρίτη», σύμφωνα με την Astrokit, «ίσως είστε άνθρωποι που χαρακτηρίζεστε από φιλοδοξία και πάθος. Μπορεί να είστε προσανατολισμένοι στους στόχους σας και να σας αρέσει να αναλαμβάνετε δράση για να πετύχετε πράγματα, ενώ μπορεί να είστε και αθλητικοί.»

Ο Άρης είναι ο πλανήτης που σχετίζεται με τη δράση. Είναι η αρσενική ενέργεια, είτε σε άνδρα είτε σε γυναίκα. Ο Κριός και ο Σκορπιός είναι τα ζώδια που κυβερνά ο Άρης, προάγοντας στάσεις θάρρους και ανδρείας.

Ο Άρης κυβερνά επίσης την επιθετικότητα και το θυμό. Αυτή είναι μια καλή μέρα για να ξεκινήσετε έργα, να κάνετε σωματικές δραστηριότητες, να έχετε σεξουαλική επαφή ή να γυμναστείτε.

Η Τετάρτη κυβερνάται από τον Ερμή, και τα ζώδια που συνδέονται με αυτόν είναι ο Παρθένος και ο Δίδυμος. «Αν γεννηθήκατε Τετάρτη», συνεχίζει η Astrokit, «ίσως είστε άνθρωποι που χαρακτηρίζεστε από εξυπνάδα και χιούμορ. Είστε πραγματικά διανοητικοί και σας αρέσει να επικοινωνείτε ιδέες, ενώ μπορεί να έχετε μεγάλη ικανότητα σε οτιδήποτε σχετίζεται με τα ΜΜΕ.»

Ο Ερμής κυβερνάει το μυαλό και τη σκέψη μας. Διακρίνει, αναλύει πληροφορίες και δημιουργεί ιδέες. Κυβερνά επίσης τους συγγραφείς και όσους εργάζονται με τη φωνή τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική μέρα για συζητήσεις, πωλήσεις, ομιλίες, σκέψη και συγγραφή.

Η Πέμπτη κυβερνάται από τον Δία, του οποίου το ζώδιο είναι ο επεκτατικός Τοξότης. Η Astrokit αναφέρει ότι όσοι γεννιούνται την Πέμπτη «έχουν μια ισχυρή προσωπικότητα και επεκτατική στάση. Είστε φυσικά εξωστρεφείς και αισιόδοξοι και σας αρέσει να διευρύνετε το μυαλό σας με νέες εμπειρίες. Αναζητάτε την αλήθεια και την εύρεση βαθύτερου νοήματος στη ζωή.»

Ο Δίας είναι ο πλανήτης της επέκτασης και του κέρδους, της αλήθειας, της σοφίας και των υψηλών αρχών. Ο Δίας αγαπά να διευρύνει τους προσωπικούς του ορίζοντες μέσω ταξιδιών, περιπετειών και εκπαίδευσης.

Αυτή είναι μια ημέρα κατάλληλη για να καταπιαστείτε με πνευματικά, εκπαιδευτικά ή ταξιδιωτικά θέματα ή οτιδήποτε αφορά την δικαιοσύνη, την ακεραιότητα ή το δίκαιο. Είναι επίσης μια εξαιρετική μέρα για επαγγελματικά θέματα και παρουσιάσεις.

Η Παρασκευή κυβερνάται από την Αφροδίτη, και τα ζώδια που σχετίζονται με αυτήν είναι ο Ζυγός και ο Ταύρος. Σύμφωνα με την Astrokit, «Αν γεννηθήκατε Παρασκευή, είστε άνθρωποι που γοητεύετε και έχετε μια φυσικά ευχάριστη ή ελκυστική προσωπικότητα, καλό αίσθημα στυλ και μπορεί να σας αρέσει να απολαμβάνετε τα πιο εκλεπτυσμένα πράγματα στη ζωή.»

Η Αφροδίτη κυβερνάει την αγάπη, τα χρήματα, τις απολαύσεις και τις αξίες μας, και συνδέεται με τα όμορφα πράγματα. Αν σκοπεύετε να κάνετε μια αγορά που αφορά αισθητικά θέματα, η Παρασκευή είναι η κατάλληλη μέρα για να το κάνετε. Αυτή η μέρα είναι επίσης ιδανική για σημαντικές συναντήσεις, οικονομικά θέματα, θέματα της καρδιάς ή οτιδήποτε αφορά κοινωνικές δραστηριότητες.

Το Σάββατο κυβερνάται από τον Κρόνο, του οποίου ο πλανητικός κυβερνήτης είναι ο Αιγόκερως. Η Astrokit αναφέρει: «Αν γεννηθήκατε αυτή την ημέρα, είστε προσγειωμένοι και υπεύθυνοι. Είστε το είδος του ανθρώπου που καταβάλλει πολλή προσπάθεια για να πετύχει έναν στόχο, και η στάση σας μπορεί να είναι φυσικά σοβαρή και μελαγχολική.»

Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της σταθερότητας και της δομής και μας δείχνει τους περιορισμούς μας. Το Σάββατο είναι μια καλή ημέρα για να εργαστείτε σε ένα μακροχρόνιο ή σοβαρό project. Είναι επίσης κατάλληλη μέρα για να ξεκινήσετε οτιδήποτε θέλετε να αντέξει στον χρόνο, καθώς ο Κρόνος κυβερνά και τον χρόνο.

Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική μέρα για εργασία με τη γη, κηπουρική και κατασκευές, καθώς και για αγορές ακινήτων ή τραπεζικές υποθέσεις.

Η Κυριακή κυβερνάται από τον Ήλιο. Σύμφωνα με την Astrokit, «Αν γεννηθήκατε Κυριακή, τότε έχετε ισχυρή αίσθηση ταυτότητας και ανεξάρτητη στάση. Είστε φυσικά γεμάτοι ενέργεια και ακτινοβολείτε, ενώ είναι πολύ πιθανό να είστε δημοφιλείς ή αγαπητοί.

Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τον πυρήνα του εαυτού μας και την αληθινή μας ταυτότητα στην αστρολογία. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πλανήτες στο ωροσκόπιο και μια δυνατή θέση του Ήλιου έχει ισχυρή επίδραση στην προσωπικότητα.

Αυτή είναι μια εξαιρετική μέρα για να συναντηθείτε με αρσενικά μέλη της οικογένειάς σας ή με πρόσωπα εξουσίας, ή για να εκφράσετε τις επιθυμίες σας σε αυτούς που είναι πιο σημαντικοί για εσάς.»