Αριθμολογία: Η λέξη που σας χαρακτηρίζει, με βάση την ημερομηνία γέννησής σας – «Είναι η αύρα που εκπέμπετε πριν καν μιλήσετε»

Η αστρολογία, που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, εξετάζει πώς οι θέσεις των πλανητών επηρεάζουν την ανθρώπινη φύση. Ομοίως, η αριθμολογία, με ρίζες στην αρχαία ιστορία, διερευνά τη σημασία των αριθμών και την επίδρασή τους στην ενέργειά μας. Αναλύοντας ημερομηνίες γέννησης, οι ειδικοί μπορούν να αποκαλύψουν πληροφορίες που σχετίζονται τόσο με τις αστρολογικές επιρροές των πλανητών όσο και με τους αριθμούς της αριθμολογίας.

Με βάση την ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου, μπορούμε να εντοπίσουμε τον κυρίαρχο πλανήτη του και να ανακαλύψουμε τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού του πεδίου ή της αύρας του.

Η αύρα είναι ένα αόρατο ενεργειακό πεδίο που αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα συναισθήματα και τις έμφυτες ιδιότητες ενός ατόμου. Ενσωματώνοντας διάφορα χρώματα και ενεργειακές διαθέσεις, η αύρα μας προσφέρει πληροφορίες για το πώς αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και πώς μας επηρεάζει.

Συνολικά, οι ημερομηνίες γέννησης αποκαλύπτουν τα έμφυτα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τις συναισθηματικές δυνάμεις και την πορεία ζωής ενός ατόμου. Αυτή η γνώση λειτουργεί ως οδηγός για την κατανόηση των δυνατοτήτων και της φύσης ενός ατόμου.

Η αύρα κάθε ημερομηνίας γέννησης με μία λέξη, σύμφωνα με ειδικούς

Ελέγξτε την ημερομηνία γέννησής σας. Αγνοήστε τον μήνα γέννησης. Πώς σχετίζεται το ενεργειακό σας πεδίο με την ημερομηνία γέννησής σας; Η ημέρα που γεννηθήκατε συνδέεται με αριθμολογική σημασία και αστρολογικές επιρροές. Εξερευνώντας αυτά τα πνευματικά θέματα που σχετίζονται με κάθε ημερομηνία γέννησης, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα την ενέργεια που εκπέμπουμε.

Η αύρα σας σε μια λέξη ανάλογα με την ημερομηνία γέννησής σας:

Γεννημένοι την 1η, 10η, 19η ή 28η – Δύναμη

Γεννημένοι τη 2η, 11η, 20ή ή 29η – Τρυφερότητα

Γεννημένοι στις 3, 12, 21 ή 30 – Ευφυΐα

Γεννημένοι στις 4, 13, 22 ή 31 – Μοναδικότητα

Γεννημένοι στις 5, 14 ή 23 – Ευστροφία

Γεννημένοι στις 6, 15 ή 24 – Ομορφιά

Γεννημένοι στις 7, 16 ή 25 – Ψυχικό βάθος

Γεννημένοι στις 8, 17 ή 26 – Ευθύνη

Γεννημένοι στις 9, 18 ή 27 – Πάθος

Οι άνθρωποι που είναι γεννημένοι στις 1, 10, 19 ή 28 κάθε μήνα κυβερνώνται από τον Ήλιο. Ο Ήλιος είναι τόσο λαμπερός που σχεδόν δεν μπορούμε να δούμε άλλους πλανήτες ή αστέρια όταν βρίσκεται στο στοιχείο του. Το βασικό χαρακτηριστικό που συνδέεται με τις ημερομηνίες γέννησης που κυβερνά ο Ήλιος είναι η Δύναμη.

Αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν ισχυρή ικανότητα ηγεσίας και βαθιά αίσθηση ελευθερίας. Χρειάζονται τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ο Ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος. Είναι οι πρωτοπόροι που εκτιμούν την αυτοέκφραση και τη φιλοδοξία.

Διαθέτουν φλογερό πάθος. Αυτοί οι άνθρωποι είναι φιλόδοξοι, ανεξάρτητοι και καινοτόμοι. Δεν φοβούνται να αναλάβουν νέες πρωτοβουλίες και εισέρχονται σε τομείς όπως η επιχειρηματικότητα, η πολιτική και άλλοι που απαιτούν ισχυρές ηγετικές ικανότητες.

Γεννημένοι τη 2η, 11η, 20ή ή 29η – Τρυφερότητα

Η Σελήνη κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 2, 11, 20 ή 29. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η τρυφερότητα. Νιώθουν βαθιά τα συναισθήματα και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά.

Ως φυσικοί θεραπευτές, φέρνουν παρηγοριά στους άλλους. Εμφανείς είναι οι φροντιστικές τους ικανότητες και η ενσυναίσθησή τους. Αυτοί οι άνθρωποι εκπέμπουν τρυφερότητα και ευγένεια. Διαθέτουν ισχυρά ένστικτα και μπορούν εύκολα να αντιληφθούν τα συναισθήματα των άλλων.

Γεννημένοι στις 3, 12, 21 ή 30 – Ευφυΐα

Ο Δίας κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 3, 12, 21 ή 30. Διαθέτουν έντονη δίψα για γνώση και αλήθεια, με ισχυρή αίσθηση του σωστού και του λάθους. Συχνά περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, δικηγόρους, συμβούλους και πνευματικούς ηγέτες της κοινωνίας.

Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενθουσιώδεις για τη ζωή και εξαιρετικοί στην επικοινωνία. Αναζητούν συνεχώς γνώση, γι’ αυτό η λέξη που καθορίζει την αύρα τους είναι η ευφυΐα.

Γεννημένοι στις 4, 13, 22 ή 31 – Μοναδικότητα

Ο Ουρανός κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 4, 13, 22 ή 31 κάθε μήνα. Διαθέτουν έντονη επιθυμία για ανάπτυξη και ελευθερία. Αναζητούν νέους τρόπους για να κάνουν τα πράγματα και δεν τους αρέσει η δομή.

Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να σκέφτονται έξω από τα καθιερωμένα, έχουν οξυδερκή μυαλά και εκτενή γνώση. Καλοί στη λύση προβλημάτων, μπορούν να αναδειχθούν ως ηγέτες με μοναδικούς τρόπους.

Έτσι, όσοι είναι γεννημένοι αυτές τις μέρες θεωρούνται πρωτοπόροι στοχαστές με επιθυμία να αμφισβητούν το κατεστημένο, όπως ο πλανήτης Ουρανός.

Γεννημένοι στις 5, 14 ή 23 – Ευστροφία

Ο Ερμής κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 5, 14 ή 23. Είναι γρήγοροι στο μυαλό και εξαιρετικοί στην επικοινωνία. Ο Ερμής κυβερνά το μυαλό, γι’ αυτό είναι πιθανό να απορροφούν πληροφορίες γρήγορα, κάτι που μπορεί να τους κάνει ανυπόμονους με τους άλλους.

Αυτοί οι άνθρωποι αρνούνται να υποκύψουν στην αποτυχία. Οι καριέρες τους περιλαμβάνουν την τεχνολογία, τη συγγραφή, τα μέσα ενημέρωσης ή οποιονδήποτε τομέα απαιτεί ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες.

Εκφράζουν τις απόψεις τους με θάρρος και χρησιμοποιούν την εξυπνάδα τους για να αντιμετωπίζουν με χιούμορ τις καταστάσεις.

Γεννημένοι στις 6, 15 ή 24 – Ομορφιά

Η Αφροδίτη κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 6, 15 ή 24 κάθε μήνα. Πρόκειται για δημιουργικούς ανθρώπους και, υπό την επίδραση της Αφροδίτης, συνδέονται με την ομορφιά, την τέχνη και την πολυτέλεια. Συχνά ακολουθούν καριέρες στη μουσική, την τέχνη ή τη διασκέδαση.

Διαθέτουν φυσικά μια αύρα χάρης, γοητείας και δημιουργικότητας. Η ζωή τους τραβά φυσικά προς την πολυτέλεια και τον ρομαντισμό.

Γεννημένοι στις 7, 16 ή 25 – Ψυχικό βάθος

Αν είστε γεννημένοι στις 7, 16 ή 25, τότε σας κυβερνά ο Ποσειδώνας. Είστε βαθιά πνευματικοί και διαίσθητικοί. Είστε στοχαστικοί, ψυχικοί και έλκεστε από την υπηρεσία προς τους άλλους ή την πνευματικότητα. Αυτοί οι άνθρωποι διαθέτουν μια μυστικιστική, διορατική φύση που υπερβαίνει τον υλικό κόσμο.

Ο Ποσειδώνας αντιπροσωπεύει τα όνειρα και το υποσυνείδητο· για αυτό οι γεννημένοι υπό την επίδρασή του τείνουν να είναι συγκρατημένοι αλλά ταυτόχρονα ιδεαλιστές.

Γεννημένοι στις 8, 17 ή 26 – Ευθύνη

Ο Κρόνος κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 8, 17 ή 26 κάθε μήνα. Αυτός ο πλανήτης συνδέεται με την πειθαρχία, τη δικαιοσύνη και, πάνω απ’ όλα, την ευθύνη.

Οι άνθρωποι που γεννιούνται αυτές τις μέρες διαθέτουν συχνά μεγάλη αποφασιστικότητα και συγκέντρωση. Είναι φιλόδοξοι και έλκονται από τομείς εξουσίας. Έχουν ισχυρή αίσθηση καθήκοντος και ζουν μια δομημένη ζωή. Συνδεδεμένοι με την ενέργεια του Κρόνου, διδάσκουν μαθήματα ζωής μέσα από την ανταμοιβή της πειθαρχίας.

Γεννημένοι στις 9, 18 ή 27 – Πάθος

Ο Άρης κυβερνά όσους είναι γεννημένοι στις 9, 18 ή 27. Αυτοί οι άνθρωποι ανθούν μέσα από την δύναμη. Έχουν υψηλή ενέργεια, πάθος και έντονη αίσθηση δικαιοσύνης.

Θεωρούνται άνθρωποι με αυτοπεποίθηση και δυναμικοί, με ισχυρή θέληση και αποφασιστικότητα. Η ενέργεια του Άρη ρέει στις φλέβες τους. Εκδηλώνουν προσωπικότητα που αναλαμβάνει δράση.

Δεν κάθονται απλώς και παρακολουθούν τη ζωή να συμβαίνει, κάνουν τα πράγματα να συμβαίνουν. Θεωρούνται γενναίοι, οι άνθρωποι που παίρνουν την πρωτοβουλία και πείθουν τους άλλους να ρισκάρουν εκεί που μόνοι τους δεν θα τολμούσαν.