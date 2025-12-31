H Τουρκία επιταχύνει τον «ατσάλινο θόλο» – Θέλει να κλειδώσει το Αιγαίο

  • Η Τουρκία επιταχύνει την ενεργοποίηση του «ατσάλινου θόλου» (ÇELİKKUBBE), ως αντίμετρο στην ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η τουρκική Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση δοκιμών του συστήματος HİSAR-A.
  • Το σύστημα HİSAR-A, κρίσιμο στοιχείο της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής αεράμυνας ÇELİKKUBBE, ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποδοχή της πυροδότησης με εξαρτήματα από τη γραμμή μαζικής παραγωγής. Τα εξαρτήματα νέας γενιάς HİSAR-A φέρεται να είναι έτοιμα για χρήση.
  • Η δημιουργία του «ατσάλινου θόλου» από την Τουρκία έρχεται ως απάντηση στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» της Ελλάδας. Η Αθήνα εκμεταλλεύεται την πολυνησία του Αιγαίου, εγκαθιστώντας πυραυλικές συστοιχίες και antidrone συστήματα για την εξουδετέρωση απειλών.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

H Τουρκία επιταχύνει τον «ατσάλινο θόλο» – Θέλει να κλειδώσει το Αιγαίο

Ένα βήμα πιο κοντά στην ενεργοποίηση του «ατσάλινου θόλου» βρίσκεται η Τουρκία, ως αντίμετρο στην ελληνική «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η τουρκική Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών ανακοίνωσε ότι το σύστημα HİSAR-A, μέρος της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής αεράμυνας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές εκτόξευσης πυραύλων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Τουρκία προχωρά μεθοδικά στον δρόμο της πλήρους απεξαρτητοποίησης της αμυντικής της βιομηχανίας από τρίτες χώρες, με το ποσοστό της εγχώριας συμμετοχής των εταιρειών της στην παραγωγή συστημάτων να ξεπερνά το 80%.

Η τουρκική Προεδρία των Αμυντικών Βιομηχανιών ανακοίνωσε ότι το σύστημα HİSAR-A, μέρος της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής αεράμυνας ÇELİKKUBBE, ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποδοχή της πυροδότησης με εξαρτήματα από τη γραμμή μαζικής παραγωγής. Με αυτή την πυροδότηση, τα εξαρτήματα νέας γενιάς HİSAR-A φέρεται να είναι έτοιμα για χρήση.

Ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, καθηγητής Δρ. Χαλούκ Γκιόργκιουν, τόνισε ότι «Το σύστημα HİSAR-A, το οποίο αποτελεί μέρος της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής αεράμυνάς μας και κρίσιμο στοιχείο του ÇELİKKUBBE, ολοκλήρωσε με επιτυχία την αποδοχή της πυροδότησης με στοιχεία που προήλθαν από τη γραμμή μαζικής παραγωγής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της δοκιμής αποδοχής, ο στόχος υψηλής ταχύτητας εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε από τη Συσκευή Ελέγχου Πυρός (FCD). Στη δοκιμή, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω του Συστήματος Εκτόξευσης Πυραύλων (MLS), χρησιμοποιήθηκε ο πύραυλος HİSAR-A με κεφαλή αναζήτησης IIR.

Ο Γκιόργκιουν, περιγράφοντας τη διαδικασία της δοκιμής, ανέφερε πως «Με τις προηγμένες δυνατότητες αισθητήρων, καθοδήγησης και εμπλοκής, το HİSAR-A συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της ραχοκοκαλιάς της αεράμυνάς μας σε χαμηλό υψόμετρο και ενισχύει την αποτρεπτική ισχύ του ÇELİKKUBBE στο πεδίο».

Το σύστημα αεράμυνας HİSAR αναπτύχθηκε για την προστασία στρατιωτικών βάσεων, λιμένων, εγκαταστάσεων και μονάδων από αεροπορικές απειλές. Το σύστημα χρησιμοποιείται κατά αεροσκαφών σταθερών πτερύγων και περιστροφικών πτερύγων, πυραύλων κρουζ, πυραύλων αέρος-εδάφους και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αναφέρεται ότι τα HİSAR-A και HİSAR-O έχουν σχεδιαστεί με αρθρωτή δομή εντός της οικογένειας και είναι συμβατά με διαφορετικές ενσωματώσεις πλατφορμών. Σε όλα αυτά τα συστήματα έχουν ενσωματωθεί δίκτυα ραντάρ, τεχνητή νοημοσύνη και αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου.

Η Τουρκία ανακοίνωσε τη δημιουργία του «ατσάλινου θόλου» ως απάντηση στην Ελλάδα για τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που έχει ξεκινήσει να δημιουργείται συστηματικά και αθόρυβα από τον Νοέμβριο του 2020.

Το εν εξελίξει σχέδιο της Αθήνας είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το πλεονέκτημα της πολυνησίας στο Αιγαίο, εγκαθιστώντας παράλληλα με τον «Θόλο» πυραυλικές συστοιχίες που θα μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή από θαλάσσης και αέρος. Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί και antidronе συστήματα, τα οποία μπορούν να παρεμβάλουν στα τουρκικά drones και να κόβουν το σήμα τους.

Με το χαρακτηριστικό της νησιωτικής πυκνότητας στο Αιγαίο, η ενεργοποίηση πυραυλικών συστοιχιών δεν θα σφραγίσει μόνο κάθε «γωνία», που είναι το κυρίως ζητούμενο, αλλά θα δημιουργήσει και ένα πυκνό δίκτυο αλληλοκάλυψης κάθε νησιού. Κάτι που θα αποδεσμεύσει από τον ρόλο της φύλαξης δεκάδες πολεμικά πλοία, τα οποία θα μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλες επιχειρήσεις, με τις μεγάλες μονάδες επιφανείας να μεταφέρουν το βάρος των επιχειρήσεών τους στην ανοιχτή θάλασσα, όπου φαίνεται να είναι το επόμενο μεγάλο ενδιαφέρον της πολιτικής που ακολουθεί η Αθήνα.

