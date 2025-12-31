Κολομβία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο κοκαΐνης στη Βενεζουέλα

Σοβαρή καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δηλώνοντας δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν εργοστάσιο επεξεργασίας κοκαΐνης στη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα στην παραθαλάσσια πόλη Μαρακαϊμπο. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επίθεση αυτή συνδέεται με την ανάμιξη πάστας κόκας για την παραγωγή του ναρκωτικού.

«Ξέρουμε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε ένα εργοστάσιο στο Μαρακαϊπο, το οποίο, όπως πιστεύουμε, αναμιγνύει πάστα κόκας για την παραγωγή κοκαΐνης», έγραψε ο Πέτρο στην πλατφόρμα Χ, δίνοντας μια νέα διάσταση στη συζήτηση για τις μεθόδους καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών.

Resulta que muchas lanchas atacadas con misiles, como está pasando en las incautaciones.que hacemos en Colombia o, con ayuda nuestra fuera de Colombia, no llevaban cocaína sino cannabis. Problema paradójico: en EEUU, en muchísimas partes es legal. Y el Congreso de Colombia no… https://t.co/EJb6yxZKat — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 30, 2025

Η ανάρτηση του προέδρου της Κολομβίας ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγμα σε περιοχή της Βενεζουέλας, όπου βρίσκονταν σκάφη τα οποία μετέφεραν ναρκωτικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την ίδια τοποθεσία που αναφέρει ο Γκουστάβο Πέτρo.

Πηγή: AFP.