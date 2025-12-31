Κολομβία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο κοκαΐνης στη Βενεζουέλα

  • Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, κατήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν εργοστάσιο επεξεργασίας κοκαΐνης στη Βενεζουέλα, στην παραθαλάσσια πόλη Μαρακαϊμπο.
  • Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επίθεση αυτή συνδέεται με την ανάμιξη πάστας κόκας για την παραγωγή του ναρκωτικού, δηλώνοντας: «Ξέρουμε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε ένα εργοστάσιο στο Μαρακαϊπο, το οποίο, όπως πιστεύουμε, αναμιγνύει πάστα κόκας για την παραγωγή κοκαΐνης».
  • Η ανάρτηση του Πέτρο ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε πλήγμα των ΗΠΑ σε περιοχή της Βενεζουέλας με σκάφη που μετέφεραν ναρκωτικά, αν και δεν έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για την ίδια τοποθεσία.
Enikos Newsroom

διεθνή

Κολομβία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο κοκαΐνης στη Βενεζουέλα
FILE - Colombia's President Gustavo Petro delivers a speech during the inauguration of a congressional session in Bogota, Colombia, on July 20, 2023. Colombian police arrested the president's son Saturday July 29, 2023 as part of a high-profile money laundering probe into funds he allegedly collected during last year’s presidential campaign. (AP Photo/Fernando Vergara, File)

Σοβαρή καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δηλώνοντας δημόσια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν εργοστάσιο επεξεργασίας κοκαΐνης στη Βενεζουέλα και συγκεκριμένα στην παραθαλάσσια πόλη Μαρακαϊμπο. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε ότι η επίθεση αυτή συνδέεται με την ανάμιξη πάστας κόκας για την παραγωγή του ναρκωτικού.

«Ξέρουμε ότι ο Τραμπ βομβάρδισε ένα εργοστάσιο στο Μαρακαϊπο, το οποίο, όπως πιστεύουμε, αναμιγνύει πάστα κόκας για την παραγωγή κοκαΐνης», έγραψε ο Πέτρο στην πλατφόρμα Χ, δίνοντας μια νέα διάσταση στη συζήτηση για τις μεθόδους καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών.

Η ανάρτηση του προέδρου της Κολομβίας ήρθε μία ημέρα μετά τη δήλωση του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ προχώρησαν σε πλήγμα σε περιοχή της Βενεζουέλας, όπου βρίσκονταν σκάφη τα οποία μετέφεραν ναρκωτικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά την ίδια τοποθεσία που αναφέρει ο Γκουστάβο Πέτρo.

Πηγή: AFP.

