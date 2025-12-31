Φωτεινή Πελούζο: «Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια σταθερή προσωπική ζωή, κι αυτό είναι κάτι που με φοβίζει πάντα»

Η ηθοποιός Φωτεινή Πελούζο, που πρωταγωνιστεί στη «Μεγάλη Χίμαιρα», άνοιξε την καρδιά της στα «Νέα Σαββατοκύριακο» και στη Διονυσία Μαρίνου, μιλώντας για τους φόβους της, τα ερωτήματα που τη βασανίζουν, αλλά και για τη σημασία που έχει για εκείνη η έννοια της «χίμαιρας» στη ζωή και στην τέχνη.

Απαντώντας στο ερώτημα ποια είναι η δική της προσωπική χίμαιρα, η Φωτεινή Πελούζο δήλωσε: «Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σε πολλά πράγματα είμαι αναποφάσιστη και δεν καταλαβαίνω πολύ κάποιες όψεις του εαυτού μου, κι αυτό με φοβίζει. Αλλά παλεύω πάντα να κρατήσω μέσα στη ζωή μου τους ανθρώπους που αγαπώ, πράγμα που η δουλειά την οποία κάνουμε, που είναι πολύ αόριστη κι αλλάζει όλη την ώρα, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να έχεις μια σταθερή προσωπική ζωή, κι αυτό είναι κάτι που με φοβίζει πάντα. Θέλω να είμαι ελεύθερη, ανεξάρτητη και να κάνω τα πάντα χωρίς να έχω εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να αφήσω τις ρίζες μου κι αυτό που πραγματικά μετράει για μένα και κάποιες φορές με φέρνει σε δύσκολη θέση».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σχέση της τέχνης με την έννοια της χίμαιρας. Η ηθοποιός σχολίασε: «Ναι, όπως νομίζω κι όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Σε σχέση όμως με την τέχνη, η σύγκρουση είναι δημιουργική. Χρειαζόμαστε κάτι που να μην είναι ξεκάθαρο μέσα μας για να μπορέσουμε να έχουμε ενσυναίσθηση προς τους άλλους, συμπάθεια, να είμαστε περίεργοι για τις ζωές τους. Νομίζω ότι μπορεί να είναι δημιουργικό αν το εκμεταλλευτούμε σωστά και θετικά. Αυτό συμβαίνει και με τα τραύματα που έχουμε γενικώς. Αν τα εκμεταλλευτούμε σωστά θα έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση για μερικούς ανθρώπους ή καταστάσεις. Κάτι σε μαθαίνει πάντα, ωριμάζεις».