Περού: Σύγκρουση τρένων στη διαδρομή προς το Μάτσου Πίτσου – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες

  • Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν δύο τουριστικά τρένα συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στο Μάτσου Πίτσου.
  • Το θύμα ήταν εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο, ενώ τα δρομολόγια ανεστάλησαν αμέσως μετά το δυστύχημα. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
  • Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο ανέφερε ότι τρένο που έφευγε από το Μάτσου Πίτσου συγκρούστηκε με άλλο που κατευθυνόταν προς τον χώρο, κοντά στην περιοχή Κοριγουαϊρατσίνα.
(FILES) Tourists and travelers board a train leaving the station in Machu Picchu Pueblo, Peru, on January 27, 2024, most of them having remained stranded since a general strike. At least 15 tourists were injured, one seriously, after two passenger trains collided head-on on December 30, 2025, on the route to Machu Picchu in southeastern Peru, Police said. (Photo by Carolina Paucar / AFP)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν δύο τουριστικά τρένα συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στο Μάτσου Πίτσου, τον παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικό χώρο στο Περού.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κούσκο, το θύμα ήταν εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο. Όπως δήλωσε στο Associated Press ο αστυνομικός διοικητής Τζόναθαν Καστίγιο Γκονσάλες, τα δρομολόγια ανεστάλησαν στη γραμμή που συνδέει το Μάτσου Πίτσου με την Κούσκο, αμέσως μετά το δυστύχημα.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις εθνικότητες των τραυματιών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Βίντεο τοπικών μέσων δείχνουν βαγόνια με σπασμένα τζάμια και βαθουλώματα, ακινητοποιημένα σε σημείο της γραμμής που διασχίζει πυκνή βλάστηση και βραχώδες τοπίο.

Το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κάθε χρόνο πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, με τους περισσότερους να φτάνουν με τρένο στην κοντινή πόλη Άγουας Καλιέντες. Ο αρχαιολογικός χώρος, γνωστός για την ακρίβεια στη λιθοδομή του, χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τους Ίνκας και λειτουργούσε ως ιερό καταφύγιο των αυτοκρατόρων τους.

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο ανέφερε ότι τρένο που έφευγε από το Μάτσου Πίτσου συγκρούστηκε με άλλο που κατευθυνόταν προς τον χώρο, νωρίς το απόγευμα, κοντά στην περιοχή Κοριγουαϊρατσίνα, η οποία έχει επίσης αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Πηγές: Associated Press, AFP

