Περού: Σύγκρουση τρένων στη διαδρομή προς το Μάτσου Πίτσου – Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν όταν δύο τουριστικά τρένα συγκρούστηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη σιδηροδρομική γραμμή που οδηγεί στο Μάτσου Πίτσου, τον παγκοσμίου φήμης αρχαιολογικό χώρο στο Περού.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Κούσκο, το θύμα ήταν εργαζόμενος στον σιδηρόδρομο. Όπως δήλωσε στο Associated Press ο αστυνομικός διοικητής Τζόναθαν Καστίγιο Γκονσάλες, τα δρομολόγια ανεστάλησαν στη γραμμή που συνδέει το Μάτσου Πίτσου με την Κούσκο, αμέσως μετά το δυστύχημα.

🚆⚠️ Tragedia en una de las rutas turísticas más importantes de Perú. Un choque frontal entre dos trenes que se dirigían a Machu Picchu dejó una persona muerta y al menos 30 heridos en la región de Cusco. El accidente ocurrió en un tramo de vía única y de difícil acceso, donde… pic.twitter.com/2bQOhFTQET — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 30, 2025

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τις εθνικότητες των τραυματιών, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης. Βίντεο τοπικών μέσων δείχνουν βαγόνια με σπασμένα τζάμια και βαθουλώματα, ακινητοποιημένα σε σημείο της γραμμής που διασχίζει πυκνή βλάστηση και βραχώδες τοπίο.

Το Μάτσου Πίτσου υποδέχεται κάθε χρόνο πάνω από 1,5 εκατομμύριο επισκέπτες, με τους περισσότερους να φτάνουν με τρένο στην κοντινή πόλη Άγουας Καλιέντες. Ο αρχαιολογικός χώρος, γνωστός για την ακρίβεια στη λιθοδομή του, χτίστηκε τον 15ο αιώνα από τους Ίνκας και λειτουργούσε ως ιερό καταφύγιο των αυτοκρατόρων τους.

⚠️Maquinista de Inca Rail fallece tras choque de trenes en ruta a Machupicchu. Hay cerca de 30 heridos. Servicios ferroviarios suspendidos hasta culminar la evacuación de pasajeros y el retiro de las unidades siniestradas. Víctima mortal 🪪 Roberto Cárdenas. pic.twitter.com/ufifhZ2hOU — Cusco Post 🇵🇪 – Noticias del Cusco (@cuscopost) December 30, 2025

Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο ανέφερε ότι τρένο που έφευγε από το Μάτσου Πίτσου συγκρούστηκε με άλλο που κατευθυνόταν προς τον χώρο, νωρίς το απόγευμα, κοντά στην περιοχή Κοριγουαϊρατσίνα, η οποία έχει επίσης αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Πηγές: Associated Press, AFP