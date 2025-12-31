Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ αμφισβητεί τα περί ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

  • Αμφιβολίες για τον ισχυρισμό της Μόσχας πως η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με drones την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ. Ο Γουίτακερ σημείωσε ότι «Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», τονίζοντας ότι θέλει να συμβουλευτεί πρώτα τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.
  • Η Μόσχα είχε ανακοινώσει επίθεση με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προεδρικής κατοικίας, δηλώνοντας πως θα υπάρξουν αντίποινα και αναθεώρηση της στάσης της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Το Κίεβο διαψεύδει κατηγορηματικά τις ρωσικές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένες κατηγορίες με στόχο την αιτιολόγηση νέων επιθέσεων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί σε μία από τις κατοικίες του. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν αποδείξεις της επίθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα μάθουμε».
Αμφιβολίες για τον ισχυρισμό της Μόσχας πως η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με drones την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, εξέφρασε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ Μάθιου Γουίτακερ, ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι ο Ρώσος ομόλογός του τον ενημέρωσε τηλεφωνικά για το περιστατικό. Από πλευράς του, το Κίεβο διαψεύδει κατηγορηματικά τις ρωσικές καταγγελίες, κάνοντας λόγο για κατασκευασμένες κατηγορίες με στόχο την αιτιολόγηση νέων επιθέσεων.

Ο Μάθιου Γουίτακερ, μιλώντας στην εκπομπή «Varney & Co.» του Fox Business, σημείωσε πως θέλει να συμβουλευτεί πρώτα τα στοιχεία των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών πριν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα. «Δεν είναι σαφές εάν συνέβη πραγματικά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Μου φαίνεται λίγο ανάρμοστο να είσαι τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία – η Ουκρανία πραγματικά θέλει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας – και μετά να κάνεις κάτι που θα θεωρούνταν απερίσκεπτο και ανώφελο».

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με 91 drones μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προεδρικής κατοικίας στην περιοχή του Νόβγκοροντ, δηλώνοντας πως θα υπάρξουν αντίποινα και αναθεώρηση της στάσης της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το Κίεβο αντέδρασε άμεσα, διαψεύδοντας τις κατηγορίες και κατηγορώντας τη Ρωσία ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει ψευδείς πληροφορίες ως πρόφαση για κλιμάκωση της σύγκρουσης. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει παρουσιάσει καμία απολύτως απόδειξη για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της, επιμένοντας ότι ουδέποτε υπήρξε τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας τη Δευτέρα, ανέφερε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι η Ουκρανία επιχείρησε να επιτεθεί σε μία από τις κατοικίες του. Όπως είπε, «ήμουν πολύ θυμωμένος» για αυτό που άκουσε. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν υπάρχουν αποδείξεις της επίθεσης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα μάθουμε».

Ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια, ενώ και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κράτησαν σιγή. Η CIA αρνήθηκε οποιαδήποτε τοποθέτηση.

Ο πρεσβευτής Γουίτακερ κατέληξε λέγοντας πως το κρίσιμο είναι να διαπιστωθεί «τι λένε οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και των συμμάχων μας για το εάν αυτή η επίθεση όντως συνέβη».

