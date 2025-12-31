Νότιο Σουδάν: Ξαναλειτουργεί το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χέγκλιγκ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του Νότιου Σουδάν, Σάλβα Κιρ, ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του πετρελαϊκού κοιτάσματος της Χέγκλιγκ, της κύριας πηγής παραγωγής της χώρας, λίγο μετά την κατάληψη της περιοχής από Σουδανούς παραστρατιωτικούς.
  • Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις στη Χέγκλιγκ, το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Νότιου Σουδάν, από το οποίο η Τζούμπα εξαρτάται για καίριας σημασίας έσοδα.
  • Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για τον καταμερισμό των εσόδων απέτυχαν και παραμένει ασαφές το πού θα μεταφέρεται το πετρέλαιο, καθώς ο αγωγός περνά από εδάφη υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Σουδάν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νότιο Σουδάν: Ξαναλειτουργεί το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χέγκλιγκ
South Sudan's President Salva Kiir Mayardit announces the death of army general David Majur Dak in Juba, South Sudan, Friday, March 7, 2025. (AP Photo/Florence Miettaux)

Ο πρόεδρος του Νότιου Σουδάν, Σάλβα Κιρ, ανακοίνωσε χθες ότι το κοίτασμα της Χέγκλιγκ, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής και επεξεργασίας πετρελαίου της χώρας, έχει επαναλειτουργήσει. Η ανακοίνωση έρχεται λίγο μετά την κατάληψη της περιοχής από Σουδανούς παραστρατιωτικούς.

Nωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικό σώμα σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν τις εγκαταστάσεις στη Χέγκλιγκ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Νότιου Σουδάν και η κυριότερη εγκατάσταση επεξεργασίας για τις εξαγωγές του μαύρου χρυσού από το Νότιο Σουδάν.

𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐊𝐈𝐈𝐑 𝐑𝐄𝐂𝐄𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐅 𝐖𝐎𝐑𝐊 𝐈𝐍 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐇𝐎𝐔/𝐇𝐄𝐆𝐋𝐈𝐆 ‎ ‎

𝐉𝐔𝐁𝐀, 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟑𝟎, 𝟐𝟎𝟐𝟓 —President Salva…

Δημοσιεύτηκε από Office of the President – Republic of South Sudan στις Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Η Τζούμπα, που πήρε μαζί σχεδόν όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Σουδάν όταν αποσχίστηκε το 2011, εξαρτάται από αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο στο Πορτ Σουδάν για καίριας σημασίας έσοδα.

Το γραφείο του προέδρου Κιρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «όλες οι ομάδες τεχνικών και μηχανικών επέστρεψαν στη Χέγκλιγκ» και ότι η παραγωγή επαναλαμβάνεται και «προχωρά καλά».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή στην κυβέρνηση του Σουδάν, διορισμένη από τον στρατό, διαπραγματεύσεις με την Τζούμπα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος απέτυχαν.

Αρχική τριμερής συμφωνία, μετά την κατάληψη των εγκαταστάσεων από τις ΔΤΥ, ανέθετε την ευθύνη για την ασφάλεια στο Νότιο Σουδάν.

Όμως κατόπιν οι διαπραγματεύσεις σκόνταψαν στον καταμερισμό των εσόδων. Η κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του Νότιου Σουδάν που προέβλεπε να «δίνεται στις ΔΤΥ μέρος των εσόδων για τη μεταφορά του νοτιοσουδανικού πετρελαίου», εξήγησε αξιωματούχος σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου την περασμένη εβδομάδα.

Αφού πήραν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζονται μαχητές τους στο πετρελαϊκό κοίτασμα και οπαδοί τους δημοσιοποίησαν βίντεο στα οποία διαβεβαίωσαν πως η εναλλακτική κυβέρνηση που έχουν δημιουργήσει θα αρχίσει σύντομα να λαμβάνει έσοδα από τη Χέγκλιγκ.

Η Τζούμπα τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση έναντι των εμπόλεμων πλευρών στο Σουδάν. Ο πόλεμος όμως πλήττει σκληρά τη φτωχή χώρα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το Νότιο Σουδάν έχει υποδεχθεί 2,4 εκατ. σουδανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ακόμη κι αν οι ΔΤΥ και το Νότιο Σουδάν έκλεισαν συμφωνία, δεν είναι σαφές το πού θα μεταφέρεται το πετρέλαιο ελλείψει έγκρισης της κυβέρνησης του Σουδάν, καθώς ο αγωγός περνά από εδάφη υπό τον έλεγχό της και καταλήγει στο λιμάνι Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή στην Οδησσό – Τέσσερις τραυματίες εκ των οποίων τρία παιδιά, ζημιές σε κτίρια

Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής κατ...
05:08 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κολομβία: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εργοστάσιο κοκαΐνης στη Βενεζουέλα

Σοβαρή καταγγελία έκανε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, δηλώνοντας δημόσια ότι οι Η...
04:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ αμφισβητεί τα περί ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Αμφιβολίες για τον ισχυρισμό της Μόσχας πως η Ουκρανία επιχείρησε να χτυπήσει με drones την πρ...
03:55 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός του «The Wire», Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ

Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, ένας από τους πιο χαρα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι