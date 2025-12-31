Σε τιμές ρεκόρ ο χρυσός: Μειώνεται η ζήτηση για κοσμήματα, αυξάνεται η ζήτηση για μπάρες και νομίσματα

Η ζήτηση για χρυσό στην Ινδία μετατοπίζεται από κοσμήματα σε νομίσματα και ράβδους. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η νοικοκυρά από τη Βομβάη, Πράτσι Καντάμ, σηματοδοτούσε κάθε εορταστική περίοδο με την αγορά χρυσών κοσμημάτων, συνδυάζοντας την παράδοση με το προσωπικό στυλ. Η φετινή αύξηση ρεκόρ των τιμών του χρυσού, ωστόσο, την οδήγησε να επιλέξει ένα χρυσό νόμισμα 10 γραμμαρίων αντί για κολιέ ή βραχιόλια.

«Μου αρέσουν τα κοσμήματα επειδή μπορούν να φορεθούν κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, αλλά είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η πληρωμή 15% επιπλέον», είπε η Kadam, η οποία, όπως εκατομμύρια Ινδοί, θεωρεί την αγορά χρυσού κατά τη διάρκεια των φεστιβάλ ευοίωνη. «Έτσι, αυτή τη φορά επέλεξα με ένα νόμισμα 10 γραμμαρίων», πρόσθεσε.

Η απόφασή της αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη μετατόπιση στην Ινδία, μία από τις μεγαλύτερες αγορές χρυσού στον κόσμο και όπου το μέταλλο έχει βαθιά πολιτιστική και οικονομική σημασία. Με τις τιμές να οδεύουν προς τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο των τελευταίων 46 ετών, οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο από τα κοσμήματα προς τα μικρά νομίσματα και τις ράβδους.

Η ισχυρή ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, οι μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ και το ασθενέστερο δολάριο οδήγησαν τις παγκόσμιες τιμές του χρυσού σε άνοδο 67% μέχρι στιγμής φέτος, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.549,7 δολαρίων ανά ουγγιά στις 26 Δεκεμβρίου.

Οι εγχώριες τιμές του χρυσού στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 77% φέτος, ξεπερνώντας την άνοδο 9,7% του δείκτη Nifty 50, χάρη στην πτώση 5% της ρουπίας έναντι του δολαρίου.

Η αύξηση των τιμών αναδιαμορφώνει τις αγοραστικές συνήθειες

Οι αναλυτές λένε ότι η τάση αυτή μετριάζει την πτώση της συνολικής ζήτησης και είναι πιθανό να συνεχιστεί και το 2026, αντανακλώντας μια παγκόσμια επιβράδυνση στις αγορές διακοσμητικών ειδών καθώς οι τιμές των χρυσών νομισμάτων αυξάνονται.

Όπως αναφέρει το Reuters, για άλλους, η προσαρμογή σημαίνει αγορά λιγότερου χρυσού αντί να εγκαταλείψουν εντελώς τα κοσμήματα.

Η Νιμπεδίτα Τσακραμπόρτι, με έδρα την Καλκούτα, δήλωσε ότι ο οικογενειακός της προϋπολογισμός δεν έχει συμβαδίσει με την άνοδο των τιμών, γεγονός που την ώθησε να στραφεί σε ελαφριά σχέδια.

«Ακόμα και η μείωση του βάρους ενός χρυσού κολιέ κατά έξι ή επτά γραμμάρια μπορεί να εξοικονομήσει περισσότερες από 100.000 ρουπίες (1.114 δολάρια)», δήλωσε.

Καθώς οι τιμές αυξάνονται, οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο συνειδητοποιημένοι ως προς το σχεδιασμό και την αξία, δήλωσε ο Saurabh Gadgil, πρόεδρος της PN Gadgil Jewellers (PNGD.NS)., η οποία λάνσαρε μια νέα υπομάρκα για ελαφριά κοσμήματα και κοσμήματα χαμηλότερου καρατίου τον Ιούνιο.

«Οι αγοραστές θέλουν κομμάτια που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην ιδιοκτησία χρυσού χωρίς να αισθάνονται πίεση στις τιμές, και η σύγχρονη χειροτεχνία έχει κάνει τα ελαφριά κοσμήματα φιλόδοξα και όχι εισαγωγικού επιπέδου», δήλωσε ο Gadgil.

Η συνολική ζήτηση χρυσού στην Ινδία μειώθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, με την κατανάλωση κοσμημάτων να μειώνεται κατά 26% στους 278 μετρικούς τόνους και τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 13% στους 185 τόνους, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού (WGC). Οι επενδύσεις αποτελούσαν το ρεκόρ του 40% της συνολικής ζήτησης κατά την περίοδο αυτή, υπογραμμίζοντας τον διαρκή ρόλο του χρυσού ως αποθέματος πλούτου στα ινδικά νοικοκυριά.