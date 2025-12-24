Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε ο χρυσός – Η τιμή του έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.500 δολαρίων ανά ουγγιά

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

χρυσός

Η τιμή του χρυσού κατέγραψε νέο ρεκόρ σήμερα, ξεπερνώντας –για πρώτη φορά στην ιστορία– το επίπεδο των 4.500 δολαρίων, καθώς η αγορά μοιάζει να ωθείται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ιδίως την κρίση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, και την προοπτική προσεχών νέων μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Το πολύτιμο μέταλλο, κατεξοχήν αξία-καταφύγιο, έφθασε ως ακόμη και τα 4.519 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια). Η τιμή του έχει σημειώσει ιλιγγιώδη, αλματώδη άνοδο (+70%) από την αρχή της χρονιάς που φεύγει.

Η νέα αύξηση εγγράφεται στη γενικότερη άνοδο των τιμών των μετάλλων: ο άργυρος και ο χαλκός έφθασαν σε νέα ύψη χθες, η πλατίνα βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο από τον Μάιο του 2008.

Η κινητικότητα αυτή εν μέρει εξηγείται από την κλιμάκωση του κινδύνου επιδείνωσης γεωπολιτικών κρίσεων, ιδίως αυτής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προχθές Δευτέρα πως το «έξυπνο» θα ήταν ο Βενεζουελανός ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο να «φύγει» — να εγκαταλείψει την εξουσία.

Παράλληλα, επενδυτές προεξοφλούν νέες μειώσεις των επιτοκίων της Federal Reserve (Fed), του αμερικανικού κεντρικού πιστωτικού ιδρύματος, εντός 2026, με φόντο πρόσφατα δεδομένα τα οποία υπέδειξαν εξασθένιση της αγοράς εργασίας κι επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

00:40 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα πληρωμή 25,3 εκατ. ευρώ σε 43.100 δικαιούχους

Σε ακόμη έναν γύρο πληρωμών προς αγρότες δικαιούχους ενισχύσεων προχώρησε απόψε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, συν...
16:47 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σε λειτουργία η νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς – Οι βασικές καινοτομίες που εισάγει

Τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη λειτουργίας της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Κατ...
16:23 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Χειμερινές διακοπές με voucher κοινωνικού τουρισμού – Οι περιοχές με αυξημένα οφέλη για τους δικαιούχους

Έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠ...
14:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία: Μπείτε εδώ να δείτε εάν κερδίσατε 100.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε από την ΑΑΔΕ η mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές...
